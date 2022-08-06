سامسونغ تطلق الإصدار التجريبي من تحديث One UI 5.0 لهواتف Galaxy S22

أعلنت شركة سامسونغ عن إطلاق الإصدار التجريبي الأول من تحديث واجهة One UI 5.0 لمستخدمي سلسلة هواتف Galaxy S22.

وكانت سامسونغ قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى خططها لإطلاق الإصدار التجريبي الأول من One UI 5.0 خلال شهر يوليو الماضي، إلا أن الشركة قامت بتأجيل بتأجيل موعد دفع التحديث الجديد، واليوم تبدأ العملاق الكوري بالفعل في دفع الإصدار التجريبي الأول.

ومن المقرر أن تبدأ سامسونغ معاينة الإصدار التجريبي الأول على سلسلة هواتف Galaxy S22، ولقد انطلق التحديث بالإصدار رقم S90xBXXU2ZHV4 لمستخدمي هواتف Galaxy S22، وGalaxy S22 Plus، وGalaxy S22 Ultra في ألمانيا.

ويرتكز تحديث One UI 5.0 على نظام تشغيل Android 13 مع بعض المميزات المخصصة من سامسونغ، كما يأتي هذا التحديث بتجربة إنسيابية وأكثر سلاسة في حركة الرسوم، مع تصميم جديد لمركز التحكم في الإشعارات.

كما يأتي التحديث الجديد بميزة إدراك النصوص في لقطات الشاشة في معرض الصور، مع إمكانية نسخ النص، أيضاً يتم دعم المستخدم بمقترحات ذكية وفقاً للنص الذي يتم نسخه، فعلى سبيل المثال يمكن للمستخدم نسخ رقم الهاتف في النص ومن ثم الإتصال بالرقم مباشرة أو نسخ رابط لموقع على شبكة الإنترنت ومن ثم النقر على العنوان للإنتقال إلى المتصفح مباشرة.

أيضاً يأتي التحديث الجديد من واجهة One UI 5.0 بميزة فلترة إشعارات التطبيقات المزعجة، وتنشيط تعدد المهام على الشاشة بإيماءة جديدة، مع تحسينات في إعدادات الصوتيات والإهتزازات.

كما تشمل المميزات الجديدة تحسين عملية البحث والتصفح في تطبيق My Documents، مع تحسين مساعد Bixby.

وتقدم سامسونغ واجهة One UI 5.0 بمجموعة جديدة من الإيموجي، مع دعم إنشاء فيديو بإستخدام اثنان من الإيموجي، وملصقات الواقع المعزز، أو من معرض الصور.

أيضاً يأتي التحديث بوضع Pro في الرسم البياني، مع شريط جديد للتكبير بيد واحدة، كما يتيح التحديث وضع علامة مائية بالوقت والتاريخ على الصور.

كما يجلب التحديث تحسينات في شريط المهام في Samsung DeX، مع تحديثات تشمل تطبيقات Samsung Internet و Health و Pay و Members و Galaxy Store و SmartThings.