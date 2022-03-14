"سامسونغ" تطلق سلسلة هواتفها ”Galaxy A“ هذا الأسبوع

تستعد شركة “سامسونغ” الالكترونية لاصدار سلسلة هواتفها ”Galaxy A“ الجديدة هذا الأسبوع، والتي من المتوقع أن تتضمن 4 طرازات أساسية وهي” A23، A33، A53، A73″.

يأتي ذلك بعدما طرحت الشركة سلسلة هواتفها الرائدة ”Galaxy S“ التي تضمنت 3 طرازات الشهر الماضي.

وعلى عكس سلسلة ”Galaxy S“ وهواتف ”Galaxy Z“ القابلة للطي، تقدم سلسلة ”Galaxy A“ قيمة مقابل سعر مقبول نسبيا، مع مميزات وخصائص تنال ثقة مستخدمي هذه الفئة.

وينظَّم حدث إطلاق الهواتف الجديدة، الذي يحمل اسم ”Awesome Galaxy A Event“، يوم الخميس المقبل.

في السياق، نشرت الشركة الصورة التشويقية للحدث، لكنها لا تقدّم الكثير من التلميحات حول الهواتف المقرر إطلاقها.

وتظهر الصورة 7 أحرف ”A“، ويمكن أن تشير إلى ظهور سبعة هواتف من السلسلة ”A“، على الرغم من أن ”سامسونغ“ عرضت 4 فقط في حدث الإطلاق العام الماضي.

وبعد طرح مجموعة ”Galaxy S22“ الرائدة في شباط وظهور ”Galaxy S21 FE“ بسعر معقول نوعا ما في كانون الأول، يتوقع محبو ”سامسونغ“ هواتف أقل تكلفة صديقة للميزانية في حدث إطلاق ”Galaxy A“، الذي من المقرر أن يتم بثه على موقع الشركة على الويب والقناة الرسمية على منصة ”يوتيوب“.

ومن المتوقع أن تشهد طرازات الهواتف الجديدة تغييرات جذرية عن الموديلات السابقة مع توقعات بأن تدعم الهواتف شبكات الجيل الخامس ”5G“، وهي ميزة تقدمها شركات منافسة أخرى في هواتف تستهدف الفئة المتوسطة.

الى ذلك، تشير الشائعات والتسريبات إلى أن هاتفي ”Galaxy A73″ و“A53“ سيشهدان ترقيات مميزة عن الطرازات السابقة. ومن المتوقع أن يأتي هاتف ”A73“ بنفس شاشة الطراز السابق مقاس 6.7 بوصة، مع ترقية المعالج إلى شريحة ”Snapdragon 750G“.

وقد يحتوي هاتف ”A53“ على شاشة مقاس 6.5 بوصة مقترنة بشريحة ”Exynos 1200“ من ”سامسونغ“، إلى جانب كاميرا خلفية رباعية وأخرى سيلفي بدقة 32 ”ميغا بيكسل“.

وعلى عكس الهواتف الذكية الأخرى المتوقعة من سلسلة ”Galaxy A“، تشير التسريبات إلى أن هاتفي ”A33″ و“A23“ سيعملان على نظام تشغيل ”Android 11“.

ووفقا للتقارير، قد يحتوي الهاتف الأول على شاشة من نوع ”AMOLED“ مقاس 6.4 بوصة بينما سيحصل الآخر على شاشة من نوع ”IPS“ بحجم 6.6 بوصة، وكلاهما سيحصل على معدل تحديث للشاشة يبلغ 90 هرتز.