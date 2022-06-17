سامسونغ تطلق محفظتها الرقمية

أصدرت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لصناعة الأجهزة الإلكترونية، رسمياً، محفظتها الرقمية، تحت اسم Samsung Wallet.

وأفادت الشركة بأن المحفظة الرقمية الجديدة عبارة عن تطبيق رقمي يجمع بين إمكانيات تطبيقي ”Samsung Pay“ و“Samsung Pass“ في مكان واحد ”آمن“، بالإضافة إلى العديد من الميزات الجديدة.

ولفتت في بيان الى أن المستخدمين في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا يستطيعون الآن فتح تطبيقي ”Pay“ و“Pass“ لدمجهما والانتقال إلى تطبيق ”Wallet“ الجديد، مشيرةً إلى أن الخدمة سيتم توسيعها لبلاد أخرى في الأيام المقبلة.

كذلك، سيمنح التطبيق الجديد المستخدمين وصولاً سريعاً إلى بطاقات الدفع والائتمان والعضويات والمزيد، فضلاً عن أنه يتكامل مع تطبيق ”Samsung Blockchain Wallet“ حتى يستطيع المستخدمون مراقبة أصولهم الرقمية والاطلاع على قيمة العملات المشفرة.

ومن خلال المحفظة الرقمية، يستطيع المستخدمون أيضاً الاحتفاظ بكلمات المرور الخاصة بهم بشكل آمن.

كما أن التطبيق يعمل على التحقق من هوية المستخدمين من خلال بياناتهم الحيوية لتسجيل الدخول إلى التطبيق.

الى ذلك، أوضحت الشركة أنه يمكن للمستخدمين أيضاً استخدام محفظة الهاتف لتخزين الوثائق المهمة، مثل بطاقات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أنها ستبدأ في وقت لاحق من العام الجاري في دعم المزيد من الوثائق الرسمية، مثل تراخيص القيادة وهويات الطلبة في مؤسسات معينة.

وأعلن العملاق الكوري الجنوبي عن تكامل المحفظة مع خاصية ”Smart Things“ الخاصة بهواتف ”سامسونغ“ الذكية لدعم المفاتيح الرقمية الخاصة بطرازات معينة من شركات ”بي . إم . دبليو“ و“جينيسيس“ و“هيونداي“.

ووفق سامسونغ، سيسمح التكامل بفتح وقفل السيارة وتشغيل المحرك والمزيد من الإمكانيات الأخرى مباشرة من خلال المحفظة الإلكترونية. وتتوفر هذه الوظائف للعديد من الطرازات من شركة ”بي. إم. دبليو“، ومنها ”X5″ و“X5 M“ و“X6″ و“X6 M“ و“X7″ و“Z4″ و“iX3″ و“iX“ و“i4″، للسيارات المصنعة بعد يوليو 2020.

وتتوافر أيضاً الوظائف لطراز ”GV60“ من شركة ”جينيسيس“ المصنعة بعد ديسمبر 2021، بالإضافة إلى طرازات ”Palisade“ من ”هيونداي“ المصنعة بعد مايو 2022. علاوة على ذلك، يستطيع المسافرون الاحتفاظ أيضاً ببطاقات الصعود للطائرات بالمحفظة.

وتُدعَم هذه الميزة حالياً من رحلات طيران كورية معينة، على أن تتوسع قريباً لتشمل شركات طيران أخرى.