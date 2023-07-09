الأحد 21 ذو الحجة 1444 ﻫ - 9 يوليو 2023 |
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سامسونغ تطلق هاتف Galaxy M34

منذ 30 ثانية
هاتف Galaxy M34

هاتف Galaxy M34

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أطلقت شركة سامسونغ هاتفها المتوسط Galaxy M34 الذي يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ويدعم 4 تحديثات لبرمجيات الأندوريد، كما ينطلق بسعر يبدأ من 375 دولار.

يتميز هاتف Galaxy M34 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.5 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، وأبعاد 20:9، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz، وتأتي الشاشة بطبقة حماية من Gorilla Glass 5، ودعم لميزة Always On.

كما يأتي هاتف M34 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الاتساع، ويضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق هاتف Galaxy M34 برقاقة معالج Exynos 1280، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 6000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، ويتميز هذا الإصدار عن هاتف Galaxy A34 بدعم 4 تحديثات من نظام تشغيل الأندرويد، و5 سنوات من تحديثات برمجيات الحماية.

وينطلق هاتف Galaxy M34 للأسواق العالمية بثلاثة من الاختيارات في الألوان تشمل الأزرق، والفضي والأزرق الداكن، على أن ينطلق الهاتف بسعر 375 دولار.

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