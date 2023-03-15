سامسونغ تطلق Galaxy A54 وGalaxy A34 بمواصفات وسعر مميزين

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية (الأربعاء 15-3-2023) عن إطلاق هاتفين جديدين مميزين يشابهان من سلسلة (جالاكسي أي) Galaxy A الشهيرة.

وامتاز الهاتفات الذكيين (جالاكسي أي54 5جي) Galaxy A54 5G و(جالاكسي أي34 5جي) Galaxy A34 5G، بأنهما يشبهان تصميم هواتف الشركة الرائدة الأحدث (جالاكسي إس23) Galaxy S23.

وقالت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية في منشور على مدونتها إن هاتين الإضافتين الجديدتين لسلسلة (جالاكسي أي) Galaxy A الشهيرة ستساعد المستخدمين على تصوير مقاطع فيديو ثابتة ونقية، والرؤية بوضوح حتى في ظروف الإضاءة الساطعة، وفعل المزيد من الأشياء التي يحبونها مع عمر بطارية يدوم أكثر من يومين.

(جالاكسي أي54 5جي) Galaxy A54 5G



يقدم الهاتف، الذي يزن 202 جرام ويأتي بسماكة 8.2 ملم، شاشة من نوع (سوبر أمولد) Super AMOLED بدقة FHD+ وبمعدل تردد عالٍ قدره 120 هرتز، وميزة تعزيز الرؤية Vision Booster.

ويشبه تصميم الكاميرات الخلفية للهاتف كاميرا هاتف (جالاكسي إس23) الرائد، إذ تأتي الكاميرات الخلفية مع حلقات تحيط بها، وتأتي الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 ومثبت صورة بصري OIS، وكاميرا ثانية بدقة 12 ميجابكسل وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض مع فتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرا الثالثة فهي تأتي بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة.

وتأتي الكاميرا الأمامية ضمن ثقب أعلى الشاشة، وبدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

ويحتوي هاتف سامسونغ الجديد على معالج ثماني النوى من نوع (إكسينوس 1380) Exynos 1380، كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويحتوي (جالاكسي أي54 5جي) على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة. ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم (ون يو آي 5.1) One UI 5.1.

(جالاكسي أي34 5جي) Galaxy A34 5G



يشترك (جالاكسي أي 34 5جي) مع (جالاكسي أي54 5جي) في بعض المواصفات، مثل: نوع الشاشة ودقتها، ومعدل التردد، ولكن شاشته تأتي بقياس أكبر هو 6.6 بوصات.

ويشترك هاتفا سامسونغ الجديدان أيضًا في حجم ذاكرة الوصول العشوائي وسعة ذاكرة التخزين الداخلية، وسعة البطارية، ونظام التشغيل.

ولكنه يختلف في دقة الكاميرات الخلفية والأمامية، إذ تأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 13 ميجابكسل، كما أنها تأتي ضمن قطع أعلى الشاشة وليس في ثقب.

ويختلف (جالاكسي أي34 5جي) أيضًا في نوع المعالج الثماني النوى، إذ يأتي من نوع (دايمنسيتي 1080) Dimensity 1080 من شركة (ميدياتك) MediaTek.

ويتوافق كل من (جالاكسي أي54 5جي) و(جالاكسي أي34 5جي) أيضًا مع منظومة (سامسونغ جالاكسي) لتوفير اتصال سلس بين الأجهزة. ويمكن للمستخدمين الحصول على 100 جيجابايت من التخزين السحابي ونسخ الصور احتياطيًا بسهولة إلى (ون درايف) OneDrive مع نسخة تجريبية مدتها ستة أشهر من (مايكروسوفت 365 بيسيك) Microsoft 365 Basic.

وسيتوفر (جالاكسي أي54 5جي) بأربعة خيارات من الألوان، هي: الأخضر، والأرجواني، والأبيض، والأسود. وكذلك سيتوفر هاتف (جالاكسي أي34 5جي) بأربعة خيارات لونية، هي: الأخضر، والأسود، والأرجواني، والفضي.

وقالت سامسونغ إن (جالاكسي أي54 5جي) و(جالاكسي أي34 5جي) سيتوفران اعتبارًا من شهر آذار/ مارس الجاري، وستكون البداية من أسواق مختارة في أوروبا، وجنوب شرق آسيا.

وسيتوفر هاتف (جالاكسي أي54 5جي) بسعر 490 يورو لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وسيتوفر هاتف (جالاكسي أي34 5جي) بسعر 390 يورو لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت.