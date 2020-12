سامسونغ تطور مستشعر كاميرا للهواتف الذكية بدقة فائقة

تعمل شركة الهواتف الكورية الجنوبية ”سامسونغ“ على تطوير مستشعر كاميرا للهواتف الذكية بدقة فائقة ، حسب ما نشره المدون التقني الشهير ”Ice Universe“في تسريبات جديدة.

وكتب المسرب الشهير في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“، أن العملاق الكوري الجنوبي يعمل على مستشعر كاميرا بدقة 600 ميغابكسل، كما نشر صورة توضح قدراته، وحجمه الذي قد يشغل جزءً كبيرا من مساحة الهاتف الذكي.

وفي وقت سابق من العام، كتب نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال أجهزة الاستشعار في سامسونغ Yongin Park مقالاً، أعرب فيه عن رغبة الشركة في إنشاء جهاز استشعار يمكنه تجاوز العين البشرية، ويقال إن دقة العين البشرية تبلغ حوالي 576 ميغابكسل.

ووفقاً للصور التي قام بنشرها ”Ice Universe“ عن بعض المعلومات بشأن المستشعر، مثل المواصفات والدافع وراء هذا التطوير الكبير، أوضح أنه بسبب تحول تسجيل الفيديو بدقة 4K و 8K إلى أمر شائع، فإن سامسونغ تريد حل مشكلة نتوءات الكاميرات الخلفية من خلال مستشعر كبير قادر على تقديم دقات فائقة دون التنازل عن الجودة.

جدير بالذكر أن تطوير سامسونغ لمستشعر بدقة 600 ميغا بيكسل سيكون إنجازا كبيرا في سوق مستشعرات الكاميرا، إلا أن التوقعات تشير إلى أن مثل هذا المستشعر لن يتوافق مع الهواتف الذكية بسلاسة، لذا تقوم سامسونغ بحل مشكلة النتوء للكاميرات الخلفية، ولكنها أيضا ستأتي بمشكلة إضافية، وهي حجم المستشعر الكبير جدا الذي قد يشغل 12% من مساحة الهاتف، بالإضافة إلى أنه سيبرز بنحو 22 ملم. نحن نتحدث عن مستشعر هائل 600 ميغابكسل بحجم 0.8 ميكرومتر.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتم تسويق مستشعر بدقة 600 ميغابكسل، وقد نرى وحدات 150 ميغابكسل و 250 ميغابكسل تسبق وصوله، وفي الوقت الحالي، سيتعين علينا الاكتفاء بكاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، من المقرر أن تأتي مع سلسلة Galaxy S21 القادمة.

Samsung is really doing 600MP sensors! pic.twitter.com/vGgsfxsGGh

— Ice universe (@UniverseIce) December 5, 2020