سامسونغ تعتزم إطلاق هواتفها الجديدة دون شاحن أو سماعات

تعتزم شركة الهواتف الكورية الجنوبية سامسونغ، لإطلاق هواتف Galaxy S21 و Galaxy S21+ و Galaxy S21 Ultra القادمة دون شاحن أو سماعات أذن في العلبة كشفت تقارير تقنية .

وشكلت هذه الخطوة حالة من الصدمة لزبائن الشركة الكورية.

جاء ذلك مثلما فعلت شركة أبل، عندما قررت التخلي عن الشاحن في سلسلة آيفون 12 الجديدة، وبررت أبل طرح طرازات iPhone 12 مع كابل USB-C فقط، بأن التخلص من الملحقات جاء لأسباب بيئية.

إلا أن بعض التقارير أشارت إلى أن الشركة أزالت محول الطاقة والسماعات لخفض التكاليف، بسبب ارتفاع تكلفة أجهزة المودم من الجيل الخامس المستخدمة في تشكيلة آيفون الجديدة.

وبهذه الطريقة، يبدو أن شركة أبل بدأت اتجاها جديدا في عالم الهواتف المحمولة.

ومما لا شك فيه، ومثلما فعلت أبل، ستحاول سامسونغ بيع هذا على أنه شيء متعلق بالحد من النفايات البيئية، لكننا نفترض أنه لا يضر الشركات حقا في الاحتفاظ ببضع الدولارات الإضافية كأرباح من كل عملية بيع للهاتف في المستقبل.

ووفقا للتقارير، يخطط العملاق الكورى الجنوبي سامسونغ أيضا، لإطلاق شاحن سريع جديد بقوة 30 واط جنبا إلى جنب مع سلسلة Galaxy S21، ويبدو أن سعره أقل من سعر شاحن 25 واط الذي كان مفترضا أن ترفقه الشركة في علبة هواتف السلسلة.

يذكر أنه تم شحن جميع طرازات سلسلة Galaxy 20 الثلاثة بشواحن بقوة 25 واط، كما أنها تدعم سرعات شحن 45 واط، لكن الشواحن ذات القدرة الأعلى تباع بشكل منفصل مقابل 49.99 دولار.

وتشمل سلسلة ”Galaxy S21“ القادمة من سامسونغ، هواتف Galaxy S21 و S21 Plus و S21 Ultra، ولتوفير الراحة للمستخدمين ستقدم سامسونغ أجهزة شحن بتكلفة أرخص.

ومع ذلك، سيظل هذا الجهاز مزودا بكابل شحن، وبالتالي، يمكن للمستخدمين اختيار شراء رؤوس الشحن السريع بقدرة 30 واط أو رأس الشحن العادي بقوة 25 واط.

كما ستحصل سلسلة GALAXY S21 من سامسونغ على ماسح ضوئي جديد لبصمات الأصابع.

وأشار حساب المسرب الشهير Ice Universe، إلى أنه تم تقديم المستشعر الموجود أسفل الشاشة في البداية مع سلسلة Galaxy S10 ثم في Galaxy S20، إلا أن المستشعر الجديد في سلسلة S21 سيكون أسرع وأكبر بكثير.

والخبر السار هو أن Galaxy S21 سيحتوي على ماسح ضوئي محسّن لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية، وهذه هي الترقية الأولى منذ Galaxy S10.

ومن المتوقع أن تصدر شركة سامسونغ سلسلة Galaxy S21 في الشهر المقبل، وأن يباع جهاز Galaxy S20 بسعر 900 دولار، وجهاز S20 + بسعر 999 دولارا، وإصدار Ultra بسعر 1399 دولارا في الولايات المتحدة وأوروبا.