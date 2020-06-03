سامسونغ تعلن رسمياً عن Galaxy M01 بسعر منخفض

أعلنت شركة سامسونغ الثلاثاء عن هاتفها الذكي الجديد (جالاكسي إم01) Galaxy M01، بالتزامن مع إطلاق هاتف (جالاكسي إم11) Galaxy M11 في السوق الهندي.

وكانت سامسونغ قد أعلنت عن هاتف (جالاكسي إم11) نهاية شهر آذار/ مارس الماضي مع شاشة بقياس 6.4 بوصات وبدقة 1560×720 بكسل، وثلاث كاميرات خلفية بدقة 13 ميجابكسل، و 5 ميجابكسل، و 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية التي تأتي ضمن الشاشة فهي بدقة 8 ميغابكسل.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع سنابدراغون 450، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 غيغابايت، أو 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 غيغابايت، و64 غيغابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت. كما يحتوي (جالاكسي إم11) بطارية بسعة مرتفعةً نسبيًا وقدرها 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن باستطاعة 15 واط.

أما هاتف (جالاكسي إم01) الجديد فهو يقدم شاشة بقياس 5.7 بوصات وبدقة +HD، ولكن الكاميرا الأمامية في قطع وليس ضمن الشاشة، وهي تأتي بدقة 5 ميجابكسل، أما الكاميرات الخلفية فهما اثنتان بدقة 13 ميجابكسل، و 2 ميجابكسل.

هذا ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت. ويحتوي معالجًا من نوع سنابدراغون 439، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة.

وقالت سامسونغ: إن هاتفي (جالاكسي إم11) و(جالاكسي إم01) سيتوفران في الهند اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وذلك بسعر يعادل 145 دولارًا أميركيًا لخيار 3 غيغابايت/ 32 غيغابايت من هاتف (جالاكسي إم11)، وبسعر يعادل 170 دولارًا أمريكيًا لخيار 4 غيغابايت/ 64 غيغابايت من الهاتف، أما هاتف (جالاكسي إم01) فسيتوفر بسعر يعادل 120 دولارًا أميركيًا.