السبت 10 صفر 1445 ﻫ - 26 أغسطس 2023 |
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سامسونغ تغازل عشاق الفلك بساعة Astro Edition

منذ 23 ثانية
ساعة Astro Edition

ساعة Astro Edition

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كشفت شركة سامسونغ عن إصدار خاص جديد من ساعتها الذكية Galaxy Watch 6 Classic، والذي يطلق عليه Astro Edition.

وتعتبر هذه الساعة مستوحاة من الإسطرلاب، وهي أداة فلكية قديمة تستخدم لتتبع النجوم والكواكب.

وتحتوي ساعة Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition على هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 47 ملم مع طلاء DLC أسود. ويأتي الإطار مصنوع من السيراميك ويتميز بخريطة كوكبة تحتوي على 24 علامة نجمية مختلفة.

كما تأتي الساعة أيضًا مع حزام قماشي إضافي ومجموعة من مقتنيات Astro Edition. وبالإضافة إلى تصميمها الفريد، تأتي ساعة Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition أيضًا مع عدد من الميزات المستوحاة من الإسطرلاب.

ويتضمن ذلك تعقيد البوصلة على وجه الساعة، بالإضافة إلى تتبع مراحل القمر والشمس.

تتوفر ساعة Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition الآن في أسواق محددة. ولم يتم الإعلان عن الأسعار بعد.

ومع ذلك، فإن Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition ذات إصدار محدود.

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