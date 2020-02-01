”سامسونغ” تفتح الباب لحجز الهاتف الجديد ”غالاكسي إس 20″،

فتحت شركة ”سامسونغ“ الكورية، الباب أمام مستخدمي منتجاتها، لحجز الهاتف الجديد ”غالاكسي إس 20″، قبل أيام من موعد إطلاقه الرسمي، في 11 من شهر شباط/فبراير المقبل.

وسيكون الحجز، الذي يحدث عادة بعد الإعلان عن الجهاز، مختلفا لدى شركة ”سامسونغ“، حيث سيكون الأمر مجرد وسيلة لحجز دور من أجل الحجز المسبق للجهاز، بحسب ما ذكره موقع ”ماشابل“ التقني الأمريكي.

وليس على المستخدم سوى الدخول إلى موقع سامسونغ الإلكتروني، وإدخال الاسم والبريد الإلكتروني وصندوق البريد، حيثُ سيتم لاحقا إبلاغ المستخدم بالوقت الذي يمكنه من طلب الهاتف مسبقا.

ويأتي هاتفا سامسونغ (إس 20) و(إس 20 بلس)، متشابهين إلى حد كبير، حيث توجد كاميرا خلفية رئيسية بدقة 12 ميغا بكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 10 ميغا بكسل، وتخزين بقدرة 128 غيغابايت، مع فارق كبير هو حجم الشاشة، 6.2 مقابل 6.7 بوصة.

فيما يعد هاتف (إس 20 الترا) أكثر قوة، حيث يبلغ حجم الكاميرا الرئيسية به بدقة 108 ميغا بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميغا بكسل، ومساحة تخزينية تبلغ 512 غيغابايت، وشاشة ضخمة مقاس 6.9 بوصة.