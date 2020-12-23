سامسونغ تكشف عن إصدار جديد من ساعة Galaxy Watch Active 2

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن موعد طرح الإصدار الجديد من ساعتها Galaxy Watch Active 2

ومن المتوقع أن تطرح سامسونغ الإصدار الجديد في أوائل الشهر المقبل أثناء الإعلان عن سلسلة S21.

ووفقا للمسرب الشهير ”إيفان بلاس“، فإن سامسونغ ستطرح إصدارا جديدا من Galaxy Watch Active 2 باللون الذهبي الوردي في الـ14 من كانون الثاني/ يناير، وتتميز الساعة بحزام أرجواني مقترنة بعلبة معدنية بلون ذهبي وردي.

ويبدو أن الإصدار الجديد من الساعة يتطابق مع اللون الجديد Phantom Violet الخاص بهاتف Galaxy S21 بلس؛ الذي تم تسريبه قبل بضعة أيام.

وبالنسبة لمواصفات Galaxy Watch Active، فتأتي الساعة بحجمين للشاشة وهما 1.2 بوصة و 1.4 بوصة، مع شاشة Super AMOLED دائرية بدقة 360 × 360 بكسل مصنوعة من الزجاج.

وتمتلك الساعة معالج Exynos 9110 10 نانومتر وذاكرة تخزين داخلية 4 جيجابايت مع نظام تحديد المواقع و LTE.

وتتميز الساعة بتتبع النشاط ومراقبة معدل ضربات القلب وتخطيط القلب واكتشاف السقوط وتتبع النوم، كما أنها حاصلة على شهادة IP68 لمقاومة الماء حتى عمق 50 مترا، كما لديها هيكل متوافق مع MIL-STD-810G لمقاومة السقوط.

ويتم تشغيل Galaxy Watch Active 2 ببطارية 247 أمبيرا في الساعة أو 340 أمبيرا في الساعة اعتمادا على المتغير، كما تمتلك شاحنا لاسلكيا.