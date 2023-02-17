سامسونغ تكشف عن خطتها لمواجه أشد الهجمات الإلكترونية خطورة

تمكنت شركة سامسونغ من إيجاد حل تقني هام لمواجهة أشد الهجمات الإلكترونية وأخطرها التي قد تهدد منتجات الشركة الكورية الجنوبية.

وكشفت الشركة ان الحل الأمني الجديد المسمى Samsung Message Guard، تسعى عملاقة التقنية الكورية الجنوبية إلى حماية مستخدمي أجهزتها من الهجمات الإلكترونية المتطورة التي لا تتطلب من المستخدم النقر على أي رابط لاختراق الجهاز.

وقالت سامسونغ في منشور على مدونتها: «هل تعلم أن تلقي صورة بحد ذاته قد يكون كافيًا لتمكين القراصنة من اختراق جهازك؟ فمع أن الجميع يدرك ضرورة عدم فتح روابط عشوائية أو مرفقات، فإن ذلك لم يعد يضمن الأمان؛ لأن مجرمي الإنترنت يكتشفون باستمرار طرقًا جديدة للهجوم».

وتُعد عمليات الاستغلال العديمة النقرات أحدث نوع من الهجمات الإلكترونية، وقد تحدث في أي وقت يتلقى المستخدم صورة، إذ يمكن أن تُخفي صورة واحدة تعليمات برمجية ضارة تتيح للقراصنة سرقة البيانات الحساسة من الجهاز لمجرد وصول الصور إليه.

وقالت الشركة: «على الرغم من عدم وجود أي علامة على مثل هذه الهجمات على هواتف (سامسونغ جالاكسي) الذكية، فإن سامسونغ إلكترونيكس تتطلع باستمرار إلى توقّع التهديدات المحتملة وتطوير تدابير أمنية وقائية، مثل: Samsung Message Guard».

ونبّهت سامسونغ إلى أن عمليات الاستغلال التي لا تتطلب أي تفاعل من المستخدم أصبحت أحدث تهديد في عصر تزايدت فيه جرائم الإنترنت التي تستهدف بيانات المستخدمين. إذ وقع واحد من كل ثلاثة مستهلكين حول العالم ضحية لاختراق سُرقت فيه بياناتهم الشخصية. وتنتشر انتهاكات البيانات على نحو متزايد، حيث تضاعفت المعدلات أكثر من ثلاثة مرات بين عامي 2013 و 2021.

وأشارت الشركة إلى أن هواتفها الذكية توفر إجراءات صيانة شاملة مع منصة (سامسونغ نوكس) Samsung Knox القوية، ويتمتع المستخدمون بالفعل بالحماية من الهجمات التي تستخدم تنسيقات الفيديو والصوت.

والآن، يأتي حل Samsung Message Guard بوصفه خطوة أخرى متقدمة من خلال حماية أجهزة المستخدمين استباقيًا، مما يحد من التعرض للتهديدات غير المرئية المتخفية كمرفقات صور.

وقالت سامسونغ إن الحل الأمني الجديد يعمل حاليًا على تطبيق الرسائل التابع لها، بالإضافة إلى تطبيق الرسائل من جوجل. وتعتزم إطلاق تحديث أمني يتيح حماية أولئك الذين يستخدمون تطبيقات التراسل التابعة لجهات خارجية أيضًا.

وأوضحت الشركة آلية عمل حلها الأمني الجديد Samsung Message Guard بالقول إنه يعزل أي ملف صورة يصل إلى الجهاز عن باقي المكونات، مما يمنع التعليمات البرمجية من الوصول إلى ملفات الهاتف أو التفاعل مع نظام التشغيل الخاص به. ويقوم الحل بفحص الملف شيئًا فشيئًا ومعالجته في بيئة يُتحَكَّم فيها للتأكد من عدم قدرته على إصابة بقية مكونات الجهاز.

هذا، وستطلق سامسونغ حلها الأمني الجديد لسلسلة هواتف (جالاكسي إس23) Galaxy S23 الأحدث، وسيُطلق للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية من سلسلة جالاكسي تدريجيًا في وقت لاحق من العام الحالي.