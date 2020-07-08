سامسونغ تكشف عن مواصفات وسعر Galaxy A71 5G

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كشفت شركة “سامسونغ ” ، عن هاتف Galaxy A71 5G أحد هاتفين يأتيان معا بتقنية الجيل الخامس التي تقدمها سامسونغ بالتعاون مع شركة الاتصالات Verizon، أكبر شركة للهواتف المحمولة في الولايات المتحدة.

وتمت تسمية الجهاز باسم Galaxy A71 5G UW، وتشير ”UW“ إلى أن هذا الجهاز يدعم شبكة Verizon Ultra Wideband 5G.

ويدعم الهاتف، الأقل سعرا بين هواتف الجيل الخامس شبكة 5G Ultra Wideband التي تتيح سرعات أعلى مقارنة بالتقنيات الأخرى.

وسيكون هذا الجهاز متوافقا أيضا مع شبكة الجيل الخامس 5G منخفضة النطاق التي من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

ويحتوي Galaxy A71 على شاشة Infinity-O مقاس 6.7 بوصة ومساحة تخزين 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجا بايت وبطارية 4500 مللي أمبير في الساعة.

ويأتي الجهاز بكاميرا 64 ميجابكسل رئيسية وأخرى بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا ماكرو 5 ميجابكسل ومستشعر عمق 5 ميجابكسل، فضلا عن معالج Qualcomm Snapdragon 765G.

ومن المقرر أن تبدأ Verizon في تلقي الطلبات المسبقة للهاتف اعتبارا من 9 تموز/يوليو، بثمن 649 دولارا.

وأعلنت الشركة الكورية العملاقة في صناعة التكنولوجيا “سامسونغ” عن نجاحها في التوصل إلى تقنية تساعد على حماية الهواتف الذكية من البكتيريا والفيروسات في ظل انتشار جائحة كورونا.

وتلك التقنية عبارة عن إكسسوارات تساعد بشكل كبير في إزالة البكتيريا والفيروسات من الهواتف بنسبة تصل إلى 99%، وهو ما يساهم في الحد من العدوى بفيروس كورونا.

ووفقا لموقع “أندرويد هيدلاين”، سجلت الشركة الكورية الجنوبية براءات اختراع جديدة تساعد هواتفها الذكية على مكافحة البكتيريا والفيروسات.

ووفقا لموقع “أندرويد هيدلاين”، سجلت الشركة الكورية الجنوبية براءات اختراع جديدة تساعد هواتفها الذكية على مكافحة البكتيريا والفيروسات.

وأشار الموقع، إلى أن الشركة الكورية الجنوبية، طالبت بتسجيل علامة تجارية جديدة تحمي مستخدمي الهواتف الذكية من خطر الفيروسات مثل كورونا.