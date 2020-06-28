سامسونغ تكشف عن موعد طرح هواتها الذكية القابلة للطي

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تنوي الشركة العملاقة في صناعة الهواتف سامسونغ طرح النسخة الجديدة والمتطورة من هواتفها بخاصية جديدة بخلاف الأشكال التي طرحتها مسبقاً .

تطرح شركة سامسونغ للإلكترونيات هاتفين ذكيين قابلين للطي في النصف الثاني من العام الجاري ،وسط ترقب هاتف قابل للطي بأسعار مخفضة العام المقبل.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية،اليوم الأحد، سامسونغ ستكشف عن جالاكسي فولد 2 ونسخة 5 جي من جالاكسى زى فليب في أغسطس المقبل ، جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف جالاكسي نوت 20 الرئيسية.

وتضيف” الهواتف الذكية القابلة للطي والتي تباع بأسعار في متناول اليد والتي سيطلق عليها جالاكسي فولد لايت ، لن تظهرفي هذا الحدث”

وتوقع تقنيون أن يحتوي جالاكسي فولد 2 على شاشة بقياس 7.7 بوصة عند فتحه ، في حين تكون له شاشة عرض بحجم 6.23 بوصة عند طيه ، وكلاهما أكبر من شاشات سابقه مقاس 7.3 بوصة و 4.6 بوصة ، على التوالي.

ومن المتوقع أن تستخدم سامسونج الزجاج الرفيع جدا (UTG) لجالاكسي فولد 2 ، كما فعلت مع جالاكسي زي فليب. ومع ذلك ، توقع الكثيرون أن الجيل الثاني من جالاكسي فولد من غير المحتمل أن يكون مزودا بقلم إس بين .

ولا يُتوقع أن تحتوي نسخة 5 جي من جالاكسي زي فليب على تغييرات كبيرة في المواصفات مقارنة مع الطراز الأول.

وسيأتي الكشف عن هواتف سامسونج الذكية الجديدة القابلة للطي وسط منافسة شديدة من شركة هواوي للتكنولوجيا ومايكروسوفت.

وأفادت بعض التقارير أن شركة هواوي الصينية تعتزم طرح هاتف Mate X2 ، بينما تتطلع مايكروسوفت إلى تقديم جهاز Surface Duo في الربع الثالث من العام الجاري.