سامسونغ تكشف عن هاتفها الجديد ”غالاكسي إس 20 ألترا“ بقدرات هائلة

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أطلقت شركة سامسونغ عملاق التكنولوجيا الكورية، هاتفها ”غالاكسي إس 20 ألترا“ بقدرات هائلة، مع ميزة جديدة على الكاميرا.

وعلى الرغم من أن المستشعر فائق الحجم الموجود على كاميرا الهاتف بدقة 108 ميغابكسل، يوفر إمكانية تكبير مذهلة، إلا أنه يجلب أيضا قيودا جسدية عند التصوير، وذلك بسبب الطول البؤري الكبير للعدسة، وفقا لما ذكره موقع ”sammobile“.

ويعني هذا أن الكاميرا تكون أقل قدرة على التركيز على الأشياء القريبة من العدسة مقارنة بكاميرات الهاتف الأخرى.

ومع ذلك، وجدت الشركة الكورية حلا جيدا لهذه المشكلة عبر ميزة جديدة وهي ”زووم“ بسيط بمقدار 1.5 أو مايعرف بـ ”وضع ماكرو“ أو ”Macro Mode“ إلى جانب الذكاء الاصطناعي الذي يدفع المستخدمين إلى الابتعاد قليلا لاستخدامه.

وأوضح الموقع التقني الوضع الجديد في فيديو خاص يظهر هذه الميزة للمستخدمين، والتي تعتمد على دقة عالية تبلغ 108 ميغابكسل لالتقاط التفاصيل التي يريد المستخدمون الحصول عليها عن طريق الاقتراب.

وتأمل ”سامسونغ“ أن يرضي هذا الحل مستخدميها غير الراضين عن عدم تمكن أفضل هاتف ذكي من سامسونغ من القيام بكل ما يمكن أن تفعله الإصدارات الأرخص.