سامسونغ تكشف عن هاتفها الجديد Galaxy A52

كشفت عملاقة اصناعة التكنولوجيا الكورية الجنوبية شركة ”سامسونغ“ ،عن أحدث هواتفها Galaxy A52 5G الذي يتبع خطى A51 5G.

والذي يأتي ضمن خطة الشركة لتوسيع نطاق أجهزتها، التي تعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس، وتأتي بأسعار معقولة.

ووفقًا للتسريبات، يمتلك Galaxy A52 تصميمًا مشابهًا جدًا لهاتف A51 5G، إلا أن شكل الكاميرا مختلف، حيث أصبح تجويفًا أكبر، ويبدو أن تصميم الهاتف الجديد من ”سامسونغ“ سيكون أفضل قليلًا مما كانت عليه هواتف السلسلة A في الماضي.

ويمتلك الهاتف الجديد أبعاد 159.9 × 75.1 × 8.4 ملم، ومقارنةً بسابقه، فهو أطول بمقدار 1 مم، وعرض 1.5 مم، وأرفع 0.3 مم، كما أنه سيحتوي على شاشة بحجم 6.5 بوصة، مع مستشعر للبصمة مدمج وفتحة مركزية للكاميرا الأمامية، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

ومن المقرر أن يأتي الجزء الخلفي من الجهاز من البلاستيك، فيما يمتلك إطارًا من المعدن.

يُذكر أنه تم إطلاق هاتف Galaxy A51 5G بسعر 499 دولارًا، وبالنظر إلى مدى تشابه بينهما، فمن المتوقع إطلاق A52 5G بسعر مماثل، أو ربما أقل قليلًا.

وكان قد تم إطلاق هاتف Galaxy A51 5G بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت باللون الأزرق فقط.