سامسونغ توقف إرسال تحديثها الأخير لهواتف غلاكسي

أوقفت شركة “سامسونغ” الكورية تحديث البرامج الخاصة بهواتف Galaxy S20 Ultra، بسبب عدة مشاكل.

كانت تلقت سلسلة Galaxy S20 عددا قليلا من التحديثات في وقت قصير، وتبين أن آخر تحديث تم إصداره عالميا لهواتف Galaxy S20 و Galaxy S20 + و Galaxy S20 Ultra يحتوي على العديد من المشكلات، بما في ذلك وجود لون أخضر على الشاشة عند تمكين معدل التحديث العالي، وفقا لموقع sammobile التقني.

وأدركت شركة “سامسونغ” مدى تسبب التحديث الأخير في حدوث مشكلات على هواتف Galaxy S20 Ultra، وإذا لم يتمكن العملاء من تنزيل آخر تحديث بالفعل من إصدار البرنامج G988xXXU1ATCT – على الهواتف، فلن يتمكنوا من تنزيله الآن، سواء عبر الهواء أو من خلال برنامج Smart Switch من سامسونغ لنظامي التشغيل “ويندوز و ماك”.

ومن غير الواضح ما إذا كانت إزالة البرامج الثابتة لجهاز Galaxy S20 Ultra من خوادم سامسونغ مرتبطة بالمشكلات التي ظهرت أم لا، حيث لا تزال البرامج الثابتة لـ Galaxy S20 و Galaxy S20 + على الإنترنت.

يتضمن جهاز غلاكسي إس 20 وجود كاميرا سيلفي ذات فتحات محاذاة في الوسط، وكاميرا خلفية كبيرة لا تختلف عن iPhone 11 Pro أو Pixel 4، كما يأتي الهاتف مزودا ببطارية أكبر مقارنة بهواتف غالاكسي إس10 الحالية، وقد تبلغ السعة 5.000 ميلي أمبير/ساعة.

ويأتي هاتف (غالاكسي إس20) و(غالاكسي إس20 بلس) بأربع كاميرات خلفية بدقة 108 ميغابكسل، وكاميرا لتسجيل العمق بدقة لا تقل عن 48 ميغابكسل مع تقريب بصري بمعدل 5x.