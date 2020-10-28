سامسونغ على خطى أبل..Galaxy S21 دون سماعات أو شاحن

يبدو أن شركة سامسونغ لم تتعلم الدرس من نظيرتها الأمريكية “أبل” التي أنتجت إصدارت هواتفها الجديدة من سلسة “ايفون” بدون سماعات أو شاحن ، مما أثار موجة غضب عارمة وسط جموع المستخدمين .

كشفت تقارير تقنية جديدة أن هاتف Galaxy S21 القادم من ”سامسونغ“، الذي سيصدر في عام 2021، سيصدر دون شاحن أو سماعات أذن في العلبة، في خطوة صادمة لمستخدمي الشركة الكورية.

وكانت بعض التقارير قد أشارت في وقت سابق من هذا العام أيضًا إلى أن سامسونغ كانت تفكر في إزالة هذه الملحقات من طرازات الهواتف الذكية المستقبلية، إلا أن ذلك لم يمنع الشركة من السخرية من شركة ”أبل“ الأمريكية التي أصدرت سلسلة iPhone 12 بدون محول طاقة أو سماعات أذن.

وتأتي طرازات iPhone 12 مع كابل USB-C فقط في خطوة بُررت من جانب ”آبل“ بأنها تقوم بالتخلص من الملحقات لأسباب بيئية، إلا أن بعض التقارير أشارت إلى أن الشركة أزالت محول الطاقة والسماعات لخفض التكاليف؛ بسبب ارتفاع تكلفة أجهزة المودم من الجيل الخامس المستخدمة في تشكيلة iPhone الجديدة.

وكانت شركة سامسونغ قد سخرت في الماضي من قرارات أبل المتعلقة بالتصميم قبل أن تفعل الشيء نفسه، حيث قامت أبل بإزالة مقبس سماعة الرأس من ‌iPhone‌ 7 في عام 2016، لتقوم سامسونغ هي الأخرى بإزالة مقبس سماعة الرأس من هاتف Galaxy S8 في عام 2018.