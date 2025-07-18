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سباق الذكاء الاصطناعي يشتد.. ميتا تعزز فريقها بخبراء سابقين من آبل

منذ 3 ساعات
ميتا بلاتفورمز

ميتا بلاتفورمز

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أفادت بلومبرغ نيوز يوم الخميس بأن ميتا بلاتفورمز عينت اثنين من الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من آبل هما مارك لي وتوم جونتر ضمن فريقها يوبر إنتليجنس لابز، وذلك في إطار سعيها الحثيث لاستقطاب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن لي غادر أبل في الآونة الأخيرة وبدأ العمل في ميتا، بينما من المقرر أن ينضم جونتر قريبا.

يأتي ذلك بعد أن غادر رومينج بانج أبل مقابل راتب بملايين الدولارات في ميتا، وفقا لتقرير إعلامي صدر في وقت سابق من الشهر.

وأفاد تقرير بلومبرغ الخميس بأن لي وجونتر عملا بشكل وثيق مع بانج.

وأفادت مصادر لرويترز أن بانج كان رئيس فريق نماذج الأساس في أبل ومسؤولا عن ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ورفض متحدث باسم ميتا التعليق على التقرير، بينما لم ترد أبل بعد على طلب من رويترز للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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