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سبب تأجيل غوغل إطلاق هاتفها الأول القابل للطي

منذ 37 دقيقة
هاتف قابل للطي

هاتف قابل للطي

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كشفت شركة “غوغل” النقاب عن هواتفها الذكية الجديدة من سلسلة “بكسل7” مؤخرًا، لكن لم يكن هناك ذكر لأول هاتف قابل للطي للشركة.

واتضح أن الشركة لن تطرح في السوق خلال العام الجاري هاتف Pixel Notepad (اسم مؤقت)، الذي كان يروج له في السابق على أنه منافس لسلسلة “جالاكسي زي فولد” من شركة سامسونغ.

وبحسب آخر التقارير، لم تتخلَ “غوغل” عن فكرة التنافس مع سامسونغ في قطاع الهاتف القابل للطي وأكدت بعض المصادر أن الهاتف القابل للطي من الشركة الأمريكية سيأتي مطلع العام الجديد.

وفي الوقت الحالي، تريد الشركة من عملائها التركيز على أحدث تشكيلة أطلقتها لهم وهي Pixel 7 ولم ترغب بأن تخطف السلسلة الأخرى القابلة للطي الأضواء.

وقال المسرب الشهير DSCCRoss: “من المفترض أن تبدأ شحنات الشاشات لجهاز غوغل القابل للطي في يناير المقبل، وقد تطلق الشركة الجهاز في وقت ما في الربع الأول من العام 2023”.

ولا يُعرف الكثير عن هاتف غوغل القابل للطي، لكن التقارير السابقة ذكرت أن سامسونغ هي المورد الرئيس للشاشة، مما يعني أنه يحتوي على بعض جينات الفولد.

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