الأثنين 25 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 19 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سبب تسرب سائل التبريد في مركبة الفضاء الروسية سويوز

منذ 6 دقائق
مركبة فضاء روسية- أرشيفية

مركبة فضاء روسية- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قال رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، الاثنين، إن ثقبا قطره أقل من ملليمتر واحد هو سبب تسرب سائل التبريد من مركبة الفضاء الروسية سويوز المتصلة بمحطة الفضاء الدولية.

وأُلغي الأسبوع الماضي خروج اعتيادي لرائدي فضاء روسيين من المركبة بعدما لاحظت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) تدفق سائل بكميات كبيرة منها. وارتفعت درجات الحرارة على الكبسولة منذ ذلك الحين وأسرعت روسكوزموس بالبحث عن السبب لتحديد كيفية حل المشكلة.

وقال يوري بوريسوف رئيس روسكوزموس للتلفزيون الروسي الرسمي، الاثنين “أظهر الفحص الأولي وجود ثقب صغير قطره نحو 0.8 ملليمتر هو الذي تسبب في انخفاض الضغط الجوي”.

وأضاف بوريسوف أن أفراد الطاقم ليسوا في خطر وإنهم يقيمون حاليا في محطة الفضاء الدولية.

وكانت روسكوزموس تخطط لفحص الكبسولة بذراع آلية طولها 17 مترا، معروفة باسم ذراع كندا2، وتستخدم لإجراء الصيانة ونقل الإمدادات وربط المركبات بمحطة الفضاء.

وقال بوريسوف إن درجات الحرارة على متن الكبسولة سويوز إم.إس-22 استقرت دون الثلاثين درجة مئوية وإن الكبسولة في حالة تسمح بالعمل. ولكنه وصف الموقف بأنه “ليس جيدا جدا” مضيفا أن لجنة ستقرر قبل نهاية الشهر بشأن الخطوات اللازم اتخاذها.

ولدى روسكوزموس خطط في مرحلة متقدمة لاحتمال نشر مركبة فضاء احتياطية لإعادة رائدي الفضاء إلى الأرض في حالة وجود عطب بسويوز إم.إس-22 المتصلة بالمحطة. وقال بوريسوف إن مركبة الفضاء الاحتياطية ستكون مستعدة للإطلاق بحلول 19 فبراير شباط.

وأعلنت روسيا خططا للانسحاب من محطة الفضاء الدولية، وهي أحد المجالات القليلة التي تشهد تعاونا كبيرا بين الولايات المتحدة وروسيا، وإطلاق محطتها الفضائية الخاصة. وقال بوريسوف الذي تولى رئاسة روسكوزموس في يوليو تموز إن محطة الفضاء الدولية مستمرة بالرغم من تحقق الهدف منها ووصفها بأنها “خطيرة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

الحاجز المرجاني العظيم
أول تجربة بالعالم.. علماء يجمدون شعاب الحاجز المرجاني العظيم
إيلون ماسك مالك تويتر الجديد
نتيجة مفاجئة.. انتهاء التصويت حول رغبة مستخدمي تويتر بتنحي إيلون ماسك!
تويتر
تيك توك خارج القائمة.. تويتر تحظر الترويج لفيسبوك وإنستغرام

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

هدف ميسي الذي أثار الجدل
كأس العالم قطر ٢٢
مفاجأة مدويّة تهزّ "المونديال".. الأرجنتين تُوّجت بـ "هدف غير شرعي"!
دموع النجم كريستيانو رونالدو عقب الخسارة في المونديال
كأس العالم قطر ٢٢
"سانتوس فكّر في تحجيمه".. أسطورة مان يونايتد يتحدّث عن "دموع رونالدو"
كأس العالم قطر ٢٢
نيمار يغرد بصورة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم