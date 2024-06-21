سبوتيفاي تكشف عن باقة بث أساسية جديدة في أمريكا

كشفت سبوتيفاي، اليوم الجمعة، عن باقة بث جديدة للمستخدمين في الولايات المتحدة بعد رفع أسعار باقاتها المميزة هذا الشهر.

تبدأ الباقية الأساسية الجديدة من 10.99 دولار شهريا. والباقة تتضمن مزايا البث المباشر للباقة المميزة لكن بلا وقت استماع شهري للكتب الصوتية.

وتتيح الباقات المميزة للمستخدمين الاستماع إلى الموسيقى بدون إعلانات أو اتصال بالإنترنت إلى جانب الاستماع للكتب الصوتية لمدة 15 ساعة شهريا.

ورفعت سبوتيفاي أسعار باقاتها المميزة في وقت سابق من الشهر الحالي، في أحدث خطوة تتخذها الخدمة السويدية لبث الموسيقى في سعيها لزيادة هوامش الأرباح.

ورفعت الشركة أسعار باقتها الفردية إلى 11.99 دولار من 10.99 دولار شهريا، وأسعار باقتها الثنائية إلى 16.99 دولار من 14.99 دولار وباقتها العائلية إلى 19.99 دولار من 16.99 دولار في الولايات المتحدة، أكبر أسواقها من حيث العوائد.

وحاولت سبوتيفاي تعزيز هوامش أرباحها في الأشهر القليلة الماضية بخفض الإنفاق التسويقي وتسريح عمال، بعد الاعتماد على العروض الترويجية والاستثمارات الضخمة لتعزيز نمو المستخدمين.

ويتطلع عملاق البث الصوتي إلى تقديم باقة جديدة غالية الثمن لمستخدميه المتحمسين لاحقا هذا العام، حسبما أفادت بلومبرج نيوز الأسبوع الماضي، مع احتمال أن تكلف الباقة خمسة دولارات إضافية شهريا للاستمتاع بأدوات صوتية وحديثة أفضل لإنشاء قوائم التشغيل وإدارة مكتبات الأغاني.