“سبيس إكس” تؤجل إطلاق أقمارها الصناعية

أعلنت شركة “سبيس إكس” الأمريكية في تغريدة أنها أجلت إطلاق الدفعة الجديدة من أقمار Starlink إلى مدارات الأرض حتى مساء اليوم الاثنين.

وأشارت الشركة على “تويتر” إلى أن إطلاق صاروخ “فالكون-9” مع 60 قمرا من أقمار Starlink من المفترض أن تجري من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا مساء الاثنين 23 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 21:34 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة(صباح الثلاثاء 24 نوفمبر، تمام الساعة 5:34 بتوقيت موسكو)، لكن عملية الإطلاق ستكون مرهونة بأحوال الطقس.

Standing down from today’s launch of Starlink. Rocket and payload are healthy; teams will use additional time to complete data reviews and are now working toward backup opportunity on Monday, November 23 at 9:34 p.m. but keeping an eye on recovery weather

— SpaceX (@SpaceX) November 23, 2020