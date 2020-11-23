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“سبيس إكس” تؤجل إطلاق أقمارها الصناعية

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2020 1:50 مساءً
"سبيس إكس" تؤجل إطلاق أقمارها الصناعية

"سبيس إكس" تؤجل إطلاق أقمارها الصناعية

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أعلنت شركة “سبيس إكس” الأمريكية في تغريدة أنها أجلت إطلاق الدفعة الجديدة من أقمار Starlink إلى مدارات الأرض حتى مساء اليوم الاثنين.

وأشارت الشركة على “تويتر” إلى أن إطلاق صاروخ “فالكون-9” مع 60 قمرا من أقمار Starlink من المفترض أن تجري من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا مساء الاثنين 23 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 21:34 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة(صباح الثلاثاء 24 نوفمبر، تمام الساعة 5:34 بتوقيت موسكو)، لكن عملية الإطلاق ستكون مرهونة بأحوال الطقس.

وتبعا لـ”سبيس إكس” فإن المرحلة الأولى من الصاروخ الذي سيحمل الأقمار المذكورة إلى مدارات الأرض ستتتم استعادتها بعد أن ينفذ الصاروخ مهمته في الفضاء، وستعود لتهبط على منصة في المحيط الهادئ، وأوضحت أن هذه المرحلة كانت قد استخدمت 6 مرات من قبل في تنفيذ عمليات إطلاق مركبات وأقمار إلى مدارات الأرض، منها عملية إطلاق أقمار Telstar التي جرت في 18 ايلول 2018، وعمليات إطلاق لأقمار Starlink في مايو 2019.

ويهدف مشروع Starlink إلى إطلاق آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة إلى الفضاء لتغطي معظم مناطق الكرة الأرضية بشبكة إنترنت فائقة السرعة.

وبدأ تنفيذ هذا المشروع في 22 من فبراير 2018، وأطلق أول 60 قمرا تابعا لمنظومته في مايو العام الماضي، بحسب “تاس”.

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