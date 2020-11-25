سبيس إكس تختبر صاروخاً لرحلات الفضاء البعيدة المدى

أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك ، عن إطلاق أحدث نموذج أولي لصاروخ “ Starship SN8″ للمرة الرابعة مساء أمس الثلاثاء، استعدادا لرحلة تجريبية تاريخية على ارتفاعات عالية الأسبوع المقبل.

وجرى اختبار النموذج الأولي لـ ”Starship SN8″، ”إطلاق النار الثابت“ للمرة الرابعة بعد فشل المحاولات السابقة، في الساعة الـ 6:23 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الـ(2323 بتوقيت غرينتش) في منشأة ”سبيس إكس“ جنوب تكساس، بالقرب من قرية بوكا تشيكا الساحلية.

وكتب المدير التنفيذي للشركة، الملياردير إيلون ماسك، في تغريدة عبر حسابة الرسمي على ”تويتر“ أن النموذج الأولي، المسمى “ Starship SN8″، قد تعرض لحريق ثابت ناجح، وأن اختبار الطيران على ارتفاع نحو 15 كيلومترا/ 50 ألف قدم يمكن أن يحدث في أقرب وقت الأسبوع المقبل.

كما بث موقع ”NASASpaceflight“ فيديو مباشرا لإطلاق محرك ”Raptor“ الثلاثي، ونشر مقطعا من الحدث على منصة ”تويتر“، وأفاد بأن الـ30 من نوفمبر هو التاريخ المحتمل للاختبار.

وكانت شركة سبيس إكس أعلنت عن مشروع ”Starship“ للمرة الأولى خلال مؤتمر ”أديلايد“ الفضائي الذي عقد في أستراليا عام 2017، وكشف عن التصميم الأولي للصاروخ عام 2018.

ومن المفترض أن تعتمد الشركة هذا النوع من الصواريخ مستقبلا في الرحلات الفضائية البعيدة المدى مثل: الرحلات إلى المريخ، وأن ترسلها في مهام لإيصال الأقمار الصناعية إلى الفضاء ونقل شحنات إلى سطح القمر.