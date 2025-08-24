سبيس إكس تستعد لإطلاق الصاروخ "ستارشيب" في رحلته التجريبية العاشرة من تكساس

من المقرر أن تطلق شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك صاروخها الضخم ستارشيب للمرة العاشرة من تكساس اليوم الأحد لتحقيق عدد من مراحل التطوير التي طال انتظارها بسبب الاختبارات السابقة التي انتهت بفشل مبكر.

وجرى وضع المرحلة الأولى من الصاروخ، التي تعرف باسم سوبر هيفي ويبلغ طولها 70 مترا، ونصفه العلوي الذي يبلغ طوله 52 مترا على منصة الإطلاق في قاعدة ستاربيز، التي تضم منشآت إطلاق صواريخ سبيس إكس، قبل موعد الإقلاع المتوقع في الساعة 0730 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يقدم ماسك تحديثا عن التقدم المحرز في تطوير المركبة الفضائية قبل إطلاق الصاروخ اليوم.

وواجه تطوير الجيل التالي من صاروخ سبيس إكس، وهو محور مستقبل أنشطة الإطلاق للشركة وطموحات ماسك بالنسبة للمريخ، عوائق متكررة هذا العام إذ تأمل إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في استخدام الصاروخ بحلول عام 2027 لأول هبوط لرحلة مأهولة على سطح القمر منذ برنامج أبولو.

ويرتبط مستقبل ستارلينك، وهي خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لسبيس إكس ومصدر رئيسي لإيرادات الشركة، بنجاح ستارشيب إذ يتطلع ماسك إلى استخدام قوة الرفع الكبيرة التي تتمتع بها مركبة ستارشيب لإطلاق أقمار ستارلينك الصناعية الأكبر حجما إلى المدار.