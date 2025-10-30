"سبيس إكس" تقترح على ناسا خطة "مبسطة" للهبوط على سطح القمر

قالت شركة (سبيس إكس) المملوكة لإيلون ماسك اليوم الخميس إنها اقترحت على إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) خطة مبسطة لإرسال البشر إلى القمر باستخدام صاروخها (ستارشيب)، في الوقت الذي تضغط فيه ناسا على المتعاقدين معها للتحرك بسرعة أكبر لتحقيق السبق على الصين فيما يتعلق بالوصول إلى القمر خلال هذا العقد.

وكتبت سبيس إكس في تدوينة مطولة على موقعها الإلكتروني تصف فيها التقدم الذي أحرزته (ستارشيب) “استجابة لأحدث النداءات، شاركنا ونقيم، بشكل رسمي، تصميم مهمة مبسطة ونموذجا أوليا للعمليات التي نعتقد أنها ستؤدي إلى عودة أسرع إلى القمر مع تحسين سلامة الطاقم في الوقت نفسه”.