الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"سبيس إكس" تقترح على ناسا خطة "مبسطة" للهبوط على سطح القمر

منذ 7 دقائق
سبيس إكس

سبيس إكس

A A A
طباعة المقال

قالت شركة (سبيس إكس) المملوكة لإيلون ماسك اليوم الخميس إنها اقترحت على إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) خطة مبسطة لإرسال البشر إلى القمر باستخدام صاروخها (ستارشيب)، في الوقت الذي تضغط فيه ناسا على المتعاقدين معها للتحرك بسرعة أكبر لتحقيق السبق على الصين فيما يتعلق بالوصول إلى القمر خلال هذا العقد.

وكتبت سبيس إكس في تدوينة مطولة على موقعها الإلكتروني تصف فيها التقدم الذي أحرزته (ستارشيب) “استجابة لأحدث النداءات، شاركنا ونقيم، بشكل رسمي، تصميم مهمة مبسطة ونموذجا أوليا للعمليات التي نعتقد أنها ستؤدي إلى عودة أسرع إلى القمر مع تحسين سلامة الطاقم في الوقت نفسه”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

زير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت
بيسنت: الصين وافقت على اتفاق لنقل ملكية تيك توك
Character.AI
بعد صدمات وانتحارات.. منصة الذكاء الاصطناعي الشهيرة تحظر المراهقين من روبوتاتها!
drone
الدرونز تتسلّم المهمة.. ثورة في فحص أبراج الاتصالات وتوديع حقبة المخاطر البشرية

الأكثر قراءة

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه رئيس المخابرات العامّة المصرية اللواء حسن محمود رشاد
ما سمعه الزائر المصري في لبنان لا يطمئن!
مدرسة -تعبيرية
توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون
الدردشة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي باتت تأخذ حيزاً كبيراً من حياة البشر
دراسة صادمة تحذر.. هكذا يقع البشر بفخ روبوتات الذكاء الاصطناعي!