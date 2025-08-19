سبيس إكس تنهى تحقيقاتها فى أعطال ستارشيب الأخيرة

المقر الرئيسي لشركة سبيس إكس في هاوثورن، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 5 يونيو 2025. رويترز

أغلقت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) تحقيقها في فشل مهمة ستارشيب التابعة لشركة سبيس إكس، وأعطت الضوء الأخضر لبدء اختبار رحلة ستارشيب رقم 10 في نهاية هذا الأسبوع، حيث انطلقت رحلة ستارشيب رقم 9 في 27 مايو من منشأة تصنيع واختبار ستاربيس التابعة لسبيس إكس في جنوب تكساس، وانتهت المهمة بفقدان كل من معزز سوبر هيفي والمرحلة العليا من المركبة.

وفقا لما ذكره موقع “space”، قادت سبيس إكس التحقيق فى الحادث بإشراف من إدارة الطيران الفيدرالية ودعم من قوة الفضاء الأمريكية وناسا والمجلس الوطنى للنقل والسلامة، وتتبع المحققون الأعطال لفصل المشكلات الهيكلية فى كل مرحلة من مراحل المركبة.

وشاركت سبيس إكس أيضًا نتائج حول الانفجار الذي وقع في 18 يونيو، في أحد مواقع الاختبار الأرضية لستاربيس، حيث دمر الحادث السفينة رقم 36، وهي المرحلة العليا التي تم اختيارها سابقًا لإطلاق ستارشيب القادم، بالإضافة إلى البنية التحتية المحيطة بها.

كانت الرحلة 9 هي ثالث عملية إطلاق لمركبة ستارشيب في عام 2025، وفي المرات الثلاث، فشلت المرحلة العليا في تحقيق أهداف مهمتها الرئيسية، وانتهت كل من الرحلة 7 والرحلة 8، اللتين أُطلقتا في يناير ومارس على التوالي، بانفجارات فوق المحيط الأطلسي أمكن رؤيتها من فلوريدا وجزر البهاما وجزر تركس وكايكوس.

بدأت الرحلة التاسعة لمركبة ستارشيب بنجاح، وشهدت أول إعادة استخدام لمركبة سوبر هيفي، وهي مركبة تُعرف باسم بوستر 14، وانفصلت المركبة المعززة بسلاسة عن المركبة الفضائية، وعند هذه النقطة انطلقت المركبة المعززة عائدةً نحو الأرض بزاوية هجوم أكثر انحدارًا من المعتاد.

نجحت سبيس إكس في التقاط ثلاثة معززات سوبر هيفي في قاعدة ستاربيس باستخدام أذرع عملاقة على برج الإطلاق “ميكازيلا”، لكن المركبة المعززة 14 استهدفت هبوطًا مُتحكمًا به في خليج المكسيك، لدفع سوبر هيفي إلى أقصى حدوده الديناميكية الهوائية.

كما أنه بعد حوالي ست دقائق من بدء الرحلة، أعادت مركبة سوبر هيفي إشعال 12 محركًا من أصل 13 محركًا مخصصة لاحتراق الهبوط، لكنها انفجرت على ارتفاع يزيد قليلاً عن نصف ميل (كيلومتر واحد) فوق الخليج.

تعتقد سبيس إكس أن قوى الهبوط المتزايدة مزقت خطًا داخليًا للوقود، مما أدى إلى اشتعال وقود الأكسجين السائل والميثان في سوبر هيفي، وتقول سبيس إكس إنها تخطط لتقليل زاوية الهجوم فى الرحلات المستقبلية، لتقليل الضغط أثناء هبوط المعززات.