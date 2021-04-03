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سحابة رعدية متجمدة تتوغل في الستراتوسفير

3 - أبريل - 2021
صورة العاصفة الرعدية التي التقطها القمر NOAA-20

صورة العاصفة الرعدية التي التقطها القمر NOAA-20

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رصد علماء المناخ أدنى درجة حرارة في سحابة رعدية منذ استخدام الأقمار الصناعية في الأرصاد الجوية وحتى الآن. ويشيرون إلى أن هذه الحالة تحدث كثيرا على الأرض.

وتشير مجلة Geophysical Research Letters، إلى أن العلماء تمكنوا من رصد هذه السحابة الرعدية المتجمدة، التي تبلغ درجة حرارتها ناقص 111 درجة مئوية، باستخدام صور الأشعة تحت الحمراء، التي حصلوا عليها من قمر صناعي للأرصاد الجوية.

ويمكن أن تصبح الطبقة السفلى من الغلاف الجوي شديدة البرودة على ارتفاع كبير وقد تصل إلى ناقص 90 درجة مئوية، وقد تكون العواصف الرعدية والأعاصير المدارية كبيرة يصل ارتفاعها إلى 18 كيلومترا، أي ترتفع إلى الحافة العليا لطبقة التروبوسفير.

ويكتشف خبراء المناخ السحب الرعدية على ارتفاعات كبيرة بمساعدة الأقمار الصناعية، ما يسمح لهم بمراقبة حركتها والتحذير في الوقت المناسب من ظروف جوية خطيرة. لأنه بالذات بسبب هذه السحب الرعدية الباردة الواقعة على ارتفاعات كبيرة، تحدث أفظع الكوارث الطبيعية عادة.

ويذكر أنه في 29 ديسمبر عام 2018 حلق القمر الصناعي الأمريكي NOAA-20 فوق عاصفة رعدية شديدة على بعد 400 كلم جنوب دولة ناورو الواقعة في أوقيانوسيا. وتمكنت هذه العاصفة الرعدية نتيجة شدتها العالية من اختراق الطبقة العليا للتروبوسفير ووصلت إلى الستراتوسفير، واستمرت بالارتفاع مع انخفاض درجة الحرارة على الرغم من الهواء الدافئ المحيط، إلى أن وصلت إلى ناقص 111 درجة مئوية. وقد تمكن الخبراء من تسجيل هذه الدرجة بمساعدة جهاز VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) المثبت على القمر الصناعي.

ويقول الباحث سكوت باشمير، من جامعة وسكينسون الأمريكية في ماديسون، “بالنظر إلى أن ارتفاع الجزء الأبرد لهذه السحابة لا يتجاوز كيلومترا واحدا، إلا أن موضع الأجهزة المستخدمة في المدار الفضائي تضمن قياس درجة حرارة السحب العالية بدقة فائقة”.

ويضيف الدكتور سيمون براود، كبير الباحثين من المركز الوطني البريطاني لرصد الأرض، “يلاحظ في السنوات الأخيرة انخفاض درجة حرارة االعواصف الرعدية. والآن علينا تحديد، ما إذا كان هذا الاتجاه يتعلق بالتغيرات المناخية، أم أنه ناتج عن ظروف طقسية معينة، تسبب في الفترة الأخيرة عواصف رعدية شديدة”، وذلك بحسب “فيستي. رو”.

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