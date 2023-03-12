سرعة قياسية.. AMD تطرح أقوى معالج للحواسيب المحمولة

طرحت شركة (إيه إم دي) AMD الأمريكية أحدث معالجاتها وأكثرها تميزاً بعد أن كانت قد كشفت عنها للمرة الأولى في بداية العام الجاري.

وتتميز سلسلة Ryzen 7045HX الجديدة بكونها أول معالجات مزودة بـ 16 نواة تُنتجها الشركة للحواسيب المحمولة، ما يساعدها في تقديم سرعات معالجة قياسية قد تجعل منها أقوى معالجات متوفرة للحواسيب المحمولة.

وطُوِّرَت سلسلة Ryzen 7045HX، التي تحمل الاسم الرمزي Dragon Range، بناءً على تقنية المعالجات نفسها المخصصة للحواسيب المكتبية التي تنتجها الشركة، إذ تأتي بالتكوينات نفسها المتوفرة في وحدات المعالجة المركزية الخاصة بالحواسيب المكتبية وهي 16 نواة و12 نواة و8 نوى و6 نوى.

وقالت الشركة إنها قارنت معالجاتها الجديدة من سلسلة 7045HX مع سلسلة 6900HX المخصصة أيضًا للأجهزة المحمولة، ووجدت أن المعالجات الجديدة كانت أفضل أداءًا بنسبة تتراوح بين 41 إلى 211 بالمئة ضمن مجموعة مختلفة من التطبيقات. كما وجدت أن المعالجات الجديدة أسرع بنسبة 22 بالمئة في اختبارات النواة الواحدة وبنسبة 123 بالمئة في اختبارات النوى المتعددة. إضافةً إلى ذلك قارنت الشركة بين معالجها الأقوى من السلسلة مع معالج i9-12900HX المزود بـ 16 نواة والمخصص لأجهزة سطح المكتب ووجدت أن المعالج الجديد كان أسرع بنسبة تتراوح بين 18 إلى 169 بالمئة وفقًا لعدد من برامج اختبارات الأداء.

وذكرت الشركة إن معالجاتها الجديدة ستصل قريبًا إلى الحواسيب المحمولة الحديثة من شركات مثل (آلين وير) Alienware و (أسوس) Asus و (لينوفو) Lenovo بدءًا من نهاية الأسبوع الجاري. وقالت إن أولى الأجهزة التي ستتوفر بالمعالجات الجديدة هي طرازات M16 و M18 من Alienware، وجهازي Scar G17 و Zephyrus Duo من أسوس، وجهازي Legion 5 Pro و 7 Pro من لينوفو. في حين ستطرح شركات أخرى من أبرزها MSI أجهزتها التي تعمل بالمعالج الجديد خلال الأشهر القليلة القادمة.