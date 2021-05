سرعة هائلة.. سيارة “تسلا” الجديدة ستنتقل من 0 إلى 60 في ثانية

قال إيلون ماسك أن سيارة “تسلا رودستر” القادمة ستحقق من 0 إلى 60 ميل في الساعة، في 1.1 ثانية مذهلة، من خلال حزمة “سبيس إكس” التي توفر تسارعا هائلا.

وأصدر الرئيس التنفيذي هذا الإعلان على “تويتر”، مشيرا إلى أن التحديث يتضمن خيار صاروخ “سبيس إكس”، الذي “سيكون آمنا، ولكنه مكثف للغاية”.

ومع ذلك، مع هذه القوة العظيمة يأتي تحذير بأن النظام “ربما ليس جيدا لمن يعانون من حالات طبية”، كما أوضح موسك في تغريدة.

وزعمت “تسلا” سابقا أن سيارة “رودستر” القادمة يمكن أن تصل إلى الحد المطلوب في 1.9 ثانية، لكن إضافة محركات الدفع إلى الجزء الخلفي من السيارة يجعلها جزءا من المركبات التي تعمل بالطاقة الصاروخية مثل Bloodhound SSC وNHRA Top Fuel Dragsters.

وأعلن ماسك لأول مرة عن حزمة “سبيس إكس” في عام 2018 على “تويتر”، مشيرا إلى أنها ستتضمن 10 قاذفات صاروخية صغيرة “مرتبة بسلاسة حول” السيارة الرياضية ذات الأربعة مقاعد.

وسيعمل النظام، وفقا للملياردير، على تحسين تسارع السيارة والفرملة والسرعات القصوى، والتحكم حول المنعطفات، إلى جانب القدرة على “الطيران”.

وخلال مقابلة في فبراير على Joe Rogan Experience، قال ماسك إن “تسلا” تتطلع إلى تطبيق التكنولوجيا لجعل السيارة تحوم جوا.

وقال: “سنقوم بوضع بعض تكنولوجيا الصواريخ في تلك السيارة. أريدها أن تحوم. وعلينا معرفة كيفية جعلها تحوم دون قتل الناس”.

وأكد ماسك أن الحزمة ستكون متاحة مع “تسلا رودستر” الجديدة التي يمكن أن تصل إلى السوق هذا العام.

وظهرت صور لسيارة “تسلا رودستر” الجديدة كليا على الإنترنت يوم الخميس، تظهر سيارة حمراء أنيقة جاهزة للتجول على الطريق.

وعرض النموذج الأولي في متحف Petersen Auto في لوس أنجلوس مع لوحة كتب عليها: “كُشف النقاب عنها في عام 2017، “رودستر” هي التكرار الثاني للسيارة الأولى التي أصدرتها “تسلا”. مدعومة ببطاريات ليثيوم أيون خفيفة الوزن ومجموعة نقل الحركة “Plaid”، حيث يعمل محرك كهربائي واحد على تشغيل العجلات الأمامية واثنين من القوة الخلفية.

ولإثبات تعدد استخدامات الطاقة الكهربائية وإضافة مزيد من التميز إلى الأداء العالي للسيارة بالفعل، فإن حزمة “سبيس إكس” المُعلن عنها ستزود “رودستر” بدفاعات الهواء البارد الموضوعة في الخلف، ما يسمح بتسارع من 0 إلى 60 ميلا في الساعة لمدة 1.1 ثانية – معدل غير مسبوق إلى حد كبير بين سيارات الطرق”.

Elon Musk says the new Tesla Roadster with the SpaceX package that adds rocket thrusters will go 0 to 60 in 1.1 SECONDS https://t.co/VQacOynKhp

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 22, 2021