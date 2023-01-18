سرقة 415 مليون دولار من حسابات بورصة "FTX" للعملات الرقمية

لازالت قضية إفلاس منصة FTX ثالث أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث الحجم، تثير جدلا واسعا.

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، إنه تم اختراق وسرقة ما قيمته 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات بورصة العملات المشفرة “FTX”، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من الأصول المحددة التي تحاول الشركة استردادها.

وأكدت الشركة أن إجمالي الأصول السائلة المحددة للاسترداد يقدر بنحو 5.5 مليار دولار.

يذكر أن شركة “FTX” تقدمت بطلب الإفلاس بعد موجة من السحوبات التي شلت عمل البورصة.

ونجحت السلطات الفيدرالية الأمريكية في اعتقال وترحيل سام بانكمان-فرايد، مؤسس بورصة العملات المشفرة “FTX” من جزر الباهاما إلى الولايات المتحدة مؤخرًا، حيث وجهت له تهم تشمل تضليل المستثمرين وإساءة إدارة استثمارات تقدر بمليارات الدولارات على مدار السنوات الثلاث الماضية منذ تأسيس الشركة في 2019.

وكان لاعتقال بانكمان تداعيات سياسية فورية، حيث اتهم بارتكاب انتهاكات متعددة لقوانين تمويل الحملات الانتخابية، بما في ذلك تقديم تبرعات تقدر بـ “عشرات الملايين من الدولارات” للمرشحين لكسب النفوذ.