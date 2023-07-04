سعر ومواصفات جهاز تلفاز Hisense L5H laser الذكي

أطلقت Hisense جهاز تلفاز Hisense 100L5HD بتقنية الليزر وسطوع 2700 lumen والذي يتوفر بسعر 3990 يورو.

وانطلق جهاز Hisense 100L5HD في السوق الأوروبي بحجم شاشة 100 إنش، وجودة عرض 4K Ultra HD، وسطوع 2700 لومن.

ولقد كُشِف عن هذا الإصدار للمرة الأولى خلال فعاليات CES 2023، ويأتي الجهاز بميزة دعم تقنية HDR10+، كما يضم مكبرات صوتية بتقنية Dolby Atmos.

ويأتي Hisense L5H laser بإضاءة ليزر X-Fusion بعمر يصل إلى 25000 ساعة من الإستخدام، كما يدعم الجهاز تقنية Dolby Vision، وHLG.

كما يدعم Hisense L5H ترقية المحتوى إلى جودة عرض ultra HD، أيضاً يوفر عدد من الأنماط تشمل نمط خاص للألعاب، والمحتوى الرياضي، إلى جانب نمط سينمائي.

ويرتكز جهاز التلفاز على واجهة Vidaa U6، كما يدعم بث المحتوى من خدمات Disney Plus، وNetflix، وأيضاً AppleTV.

أيضاً يدعم الجهاز بث المحتوى من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، ويضم الجهاز اثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 15W وتقنية Dolby Atmos.

وللاتصال يضم Hisense L5H laser منفذ HDMI، و USB، ومنفذ SPDIF، على أن يتوفر في السوق الأوروبي بسعر 3990 يورو.