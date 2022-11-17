الخميس 23 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 17 نوفمبر 2022 |
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سعر ومواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo A1 Pro

منذ ساعة واحدة

هاتف Oppo A1 Pro

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كشفت شركة أوبو الهاتف الجديد Oppo A1 Pro رسميا في الصين، بشاشة OLED منحنية مقاس 6.7 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

قامت الشركة الصينية بتجهيز الهاتف Oppo A1 Pro بسماعات استريو، كما أن الجهاز يأتي بمجموعة شرائح من النوع Qualcomm’s Snapdragon 695.

وقدمت شركة أوبو هاتفها الجديد، بطرازين، الأول بذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية (رام) 8 جيجابايت، ويبلغ سعره 1799 يوان صيني ما يعادل نحو 255 دولارا أمريكيا.

أما الإصدار الثاني من الهاتف، فيأتي بذاكرة تخزين 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية (رام) 12 جيجابايت، ويبلغ سعره 2229 يوان صيني ما يوازي نجو 325 دولارا أمريكيا.

يحتوي الجزء الخلفي من الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل مع مستشعر بحجم 1 / 1.67 بوصة و0.64 ميكرومتر بيكسل، والمستشعر الثاني في الخلف هو مساعد عمق 2 ميجابيكسل.

يأتي الهاتف ببطارية بسعة 4800 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي 67 وات، بينما يتم تغطية جانب البرنامج بواسطة ColorOS 13 المستند إلى Android 13، وفقا لـ”gsmarena”

يأتي هاتف Oppo A1 Pro بألوان الأسود والأزرق والذهبي، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات المفتوحة في الصين في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

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