سعر ومواصفات "Samsung Galaxy Z Flip 4"

كشفت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية لصناعة الأجهزة الإلكترونية، رسميا الأربعاء هاتفها الذكي الجديد القابل للطي، ”Galaxy Z Flip 4″، بعد أيام من التقارير والشائعات التي انتشرت حول إعدادات الهاتف ومواصفاته.

يتميز تصميم الهاتف – الذي تم إطلاقه في حدث ”Galaxy Unpacked 2022“ – بشكل صدفي، ويحتوي الهاتف الجديد على هيكل من الألومنيوم المقوى، الذي تطلق عليه الشركة اسم ”Armor Aluminium“،مقاوم للماء بتصنيف ”IPX8“.

الشاشة والتقنيات الحديثة

كما يتميز الهاتف القابل للطي الجديد بشاشة ديناميكية من نوع ”AMOLED 2X InfinityFlex“ بحجم 6.7 بوصة، مع معدل تحديث متكيف 120 هرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 22:9.

ويأتي حجم الشاشة الأساسية مشابه تمامًا لطراز العام الماضي.

ويوجد شاشة خارجية صغيرة من نوع“Super AMOLED“ مقاس 1.9 بوصة بدقة 260 × 512 بكسل.

وسيسمح وضع ”Flex“ للمستخدمين بالوصول إلى تطبيقين في وضع تقسيم الشاشة عندما يكون الهاتف مثنيًا جزئيًا.

وتدعي شركة ”سامسونغ“ أنه يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات والرد على الرسائل النصية وفتح السيارة والمزيد من الشاشة الخارجية.

وتحتوي الشاشة الرئيسية والزجاج الخلفي بهاتف ”Galaxy Z Flip 4″ على طبقة حماية منطورة من نوع“Corning Gorilla Glass Victus Plus“.

وإلى جانب وضع ”Flex“، حيث يتم ضبط التطبيقات تلقائيًا لتلائم الشاشة المطوية، قامت ”سامسونغ“بإدخال ميزة ”FlexCam“ على الهاتف لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو بدون استخدام اليدين.

وتؤكد الشركة أن ميزة“FlexCam“ المحسنة تتوافق بشكل كامل مع منصات التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة ”ميتا“؛ وهي ”إنستغرام“ و“فيسبوك“ و“واتساب“.

ومع ميزة ”Quick Shot“، أثناء طي الجهاز، يمكن الوصول إلى الكاميرا في الهاتف عن طريق النقر المزدوج بسرعة على المفتاح الجانبي.

الأداء والإعدادات

ويتم تشغيل الهاتف الذكي الجديد بواسطة المعالج الرائد في العالم، ”Snapdragon 8+ Gen1“ المطور من قبل شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، والذي يأتي ثماني النواة بمعمارية 4 نانومتر، مقترناً بمعالج رسومي متطور من نوع ”Adreno“.

ويعمل المعالج مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR5″، وما يصلإلى 512 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية من نوع ”UFS 3.1“.

وكما يعمل الهاتف – الذي يأتي بشريحتي اتصال (Nano + eSIM) – على نظام تشغيل“Android 12″ مباشرة من العلبة، مع واجهة ”سامسونغ“ التقليدية من إصدار“OneUI 4.1.1″.

وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف على شبكات الجيل الخامس (5G)، والجيل الرابع (4G أو LTE)، و“Wi-Fi 802.11″ ثنائي النطاق (2.4 + 5 غيغاهرتز) و“Bluetooth v5.2″ ومنفذ ”USB Type-C“و“GPS / A-GPS“ و“NFC“.

وتشتمل المستشعرات الموجودة بالهاتف على مقياس تسارع، ومقياس ضغط، وجهاز استشعار جيروسكوبي، ومستشعر مغناطيسي أرضي، ومستشعر القاعة، ومستشعر القرب، ومستشعر الضوء. ويضم الهاتف أيضًا مستشعر بصمة جانبي للمصادقة.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 3700 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات. ويُقال أيضًا إن البطارية قادرة على الشحن من صفر إلى 50% في 30 دقيقة فقط.

ويدعم الهاتف أيضًا تقنية“Fast Wireless Charging 2.0″ و“Wireless PowerShare“.

ويزن الهاتف 183 غرامًا. وأصبح مفصل الجهاز الجديد الآن أصغر حجمًا من سابقيه عند 1.2 مم.

الكاميرا

وفيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، يأتي هاتف“Galaxy Z Flip 4″ مع إعداد كاميرا خلفي مشابه لـ“Galaxy Z Flip 3″. ويحتوي الجهاز الجديد على وحدة كاميرا خلفية مزدوجة تشتمل على مستشعر أساسي فائق الاتساع بدقة 12 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 2.2، ومجال رؤية 123 درجة.

والمستشعر الثاني يأتي بزاوية عريضة بدقة 12 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 ومجال رؤية 83 درجة، ودعم التثبيت البصري للصورة (OIS).

وبالنسبة للصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يحتوي الهاتف على مستشعر أمامي بدقة 10 ميغابكسل أعلى الشاشة القابلة للطي، مع فتحة عدسة f / 2.4 ومجال رؤية 80 درجة.

السعر

حددت شركة ”سامسونغ“ سعر الإصدار الأساسي من هاتف ”Galaxy Z Flip 4″، الذي يأتي بـ8 رام + 128 غيغابايت مساحة تخزين، بـ999 دولارًا.

بينما يأتي الإصدار الأعلى في التشكيلة (8 رام + 512) بسعر 1179.99دولاراً.

ويتوفر الهاتف بخيارات ألوان ”الأزرق“، و“الأرجواني“، و“الجرافيت“، و“الوردي الذهبي“.