سكايب يودّع المستخدمين.. هذه أفضل البدائل المجانية والمدفوعة

أعلنت مايكروسوفت عن إنهاء خدمات تطبيق سكايب نهائيًا، بعد قرابة 15 عامًا من استحواذها على المنصة مقابل 8.5 مليار دولار، اعتبارًا من يوم أمس الاثنين.

وفي معرض دفاعها عن نفسها، صرّحت مايكروسوفت بأن هذه الخطوة تهدف إلى الترويج لخدمة “Teams”.

وأكدت مايكروسوفت أن الانتقال من سكايب إلى “Teams” أمر سهل، حيث يتطلب من المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد سكايب الحالية.

أفضل بدائل سكايب

عند الحديث عن بدائل سكايب، يتبادر إلى الذهن بالطبع برنامج “Teams”.

ولكن، إذا كنت لا ترغب في الاستمرار مع مايكروسوفت، فإليك بعض أفضل البدائل التي يمكنك تجربتها:

غوغل Meet:

من أبرز مزايا غوغل “Meet” أنه مجاني للاستخدام مع حساب غوغل قياسي.

ونظرًا لانتشار استخدام خدمات غوغل، يمتلك معظم المستخدمين حسابًا بالفعل، مما يجعل استخدام المنصة أمرًا سهلًا ومريحًا.

يدعم “Meet” مكالمات الفيديو مع ما يصل إلى 100 مشارك، وكذلك يسمح بمشاركة الشاشة، وتسجيل الاجتماعات، بالإضافة إلى ميزات أخرى.

ومع ذلك، فإن أحد قيود الخطة المجانية هو أن الاجتماعات التي تضم أكثر من 3 مشاركين تقتصر على 60 دقيقة فقط.

تطبيق “Zoom”:

منصة أخرى شائعة الاستخدام لمؤتمرات الويب تشتهر بمجموعة ميزاتها العملية.

وتسمح “Zoom” بمشاركة ما يصل إلى 100 مشارك في الجلسة الواحدة، وتدعم خيارات الدردشة العامة والخاصة.

ويمكن للمستخدمين التعاون باستخدام أدوات مثل مشاركة الشاشة ووظائف تدوين الملاحظات، كما يتوفر لهم خيار تسجيل الاجتماعات وعرض نصوصها المكتوبة لاحقًا.

ومع ذلك، يفرض الإصدار المجاني حدًا أقصى للاجتماعات قدره 40 دقيقة، مما قد يكون مقيدًا.

ولعقد جلسات أطول دون انقطاع، يجب على المستخدمين الترقية إلى باقة مدفوعة.

تطبيق سلاك:

ليس بالضرورة أنه الخيار الأمثل لاستضافة اجتماعات كبيرة مُرتبة مسبقًا، ولكنه يتميز بلقاءات سريعة وعفوية ضمن محادثات الفريق.

وتتيح ميزة “Huddle” في تطبيق سلاك لأعضاء الفريق التبديل بسلاسة من المراسلة إلى مكالمة صوتية أو مرئية عادية مباشرةً داخل قناة أو الدردشة.

ولمستخدمي النسخة المجانية، يقتصر عدد المشاركين في “Huddles” على اثنين فقط. مع ذلك، يتيح الاشتراك المدفوع إمكانية انضمام ما يصل إلى 50 مشاركًا.