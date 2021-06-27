"سكوتر" إلكتروني جديد من "فورد"

أطلقت شركة “فورد” سكوتر إلكتروني يتم انتاجه ذاتيا، يطلق عليه اسم “ S-100T ”، البصمة القوية لفلسفة التصميم لدى فورد التي تجمع بين المتانة والسلامة العامة.

ومع دخول هذا الجهاز الجديد للسوق، تأمل شركة فورد في جذب مستخدمين جدد للحصول على دراجاتها المتعددة الاستخدامات، حيث يفضل عدد المستخدمين الجدد مركبات التنقل الصغيرة.

وأكدت فورد طرح سكوتر S-100T لأول مرة في سكرامنتو بالولايات المتحدة، بحلول شهر تموز/ يوليو المقبل، وسيتم الكشف عما يصل إلى 25 جهازا من طراز S-100T للانضمام إلى أسطولها الحالي. وتأمل Spin في زيادة الإنتاج إلى بضعة آلاف بحلول عام 2022.

ويُعد سكوتر “ S-100T “ الإلكتروني تتويجا للبحث والتطوير من قبل فريق Spin الداخلي منذ عام 2019، وتم إنتاج نماذج Spin السابقة بالشراكة مع منتجين معروفين مثل Segway-Ninebot و Okai. وكانت المتانة تحديا للدراجات البخارية، حيث يتدهور بعضها بسرعة في أقل من ستة أشهر في بعض الحالات، ولكن مع جهاز “ S-100T “ تأمل Spin في سد الفجوة في هذا الصدد.

وقبل الكشف عنه رسمياً، خضع S-100T لنظام اختبار شامل، ويمكن أن يستمر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وهذا يمثل ضعف عمر الطراز السابق، S-100، والعديد من العلامات التجارية الشائعة الأخرى. كما أكدت Spin قدرة الجهاز على مواصلة العمل حتى في الظروف القاسية لفترة أطول.

وكانت جائحة كورونا قد تسببت في ارتفاع استخدام مركبات التنقل الصغيرة منذ عام 2020، وأصبح التباعد الجسدي هو القاعدة. وتأمل شركة Spin أن يساعد دخول جهازها الجديد في استعادة الثقة في السوق.