"سلاك" تطلق ميزة المكالمات الصوتية Huddles

أطلقت منصة سلاك ميزة Huddles الجديدة، وهي مكالمات صوتية يمكنك أنت وزملاؤك الدخول إليها والخروج منها أثناء العمل.

وولدت ميزة Huddles من رحم الوباء، وهي مصممة لتحل محل المحادثات غير الرسمية التي كنت تجريها مع زملائك عبر المكاتب.

إذا سبق لك استخدام منصة ديسكورد Discord، فإن Huddles متشابهة جدًا، حيث توفر القدرة على الانضمام أو الخروج من مكالمة مستمرة بحرية في جميع الأوقات.

تركز سلاك على الصوت باستخدام Huddles بدلاً من الفيديو. ولكن تكون هناك ميزة مشاركة الشاشة لتسهيل قيام فرق من الأشخاص بعقد اجتماعات عفوية.

تسمح الميزة بمحادثات مدتها دقيقتان أو ثلاث دقائق. ويعد توفير الوقت والعفوية جزء أساسي من Huddles.

ويمكن إنشاء هذه المكالمات الصوتية في أي قناة أو رسالة خاصة، بما في ذلك الاتصالات المشتركة عبر الشركات، وذلك بحسب “البوابة العربية للاخبار التقنية”.