سلسلة هواتف "Reno 6" الجديدة من أوبو تدعم تقنية الشحن اللاسلكي

تستعد شركة الهواتف الصينية ”أوبو ” لدعم سلسلة هواتف ”Reno 6“ القادمة بتقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 30 واط ، والتي لم تكن متوفرة في سلسلة Reno5 ،التي أطلقتها قبل 3 أشهر .

وكشف تقرير جديد لموقع Leaker Digital Chat““ الموثوق به، أن 3 هواتف جديدة من سلسلة OPPO Reno6 في المراحل النهائية من الاختبار، ويتوقع إطلاقها مبكرا هذا العام.

وبالنظر إلى أننا نحصل على المعلومات بعد 3 أشهر فقط من إطلاق ديسمبر 2020، فمن المتوقع إطلاق السلسلة القادمة قرب نهاية النصف الأول أو بداية النصف الثاني من عام 2021.

ومن المتوقع أن تضم السلسلة الجديدة 3 هواتف هي: Reno6 و Reno6 Pro و Reno6 Pro +، كما كشف أيضاً أن الشركة الصينية ستجلب أخيرا تقنية الشحن اللاسلكي إلى الأجهزة المتوسطة.

ويعني ذلك أن سلسلة الهواتف الذكية Reno ذات الأسعار المعقولة، ستدعم الشحن اللاسلكي، على وجه التحديد، وستدعم الأجهزة ما يصل إلى 65 واط من الشحن السريع السلكي والشحن اللاسلكي بقدرة 30 واط، وهي تقنية طال انتظارها.

وعلى صعيد آخر، كشفت ”أوبو“ مؤخرا عن سلسلة هواتف Find X3 التي تدعم تقنية شحن سريع بقدرة 30 واط، وقد أطلقت ”أوبو“ شاحن AirVOOC بقوة 45 واط، من المتوقع أن يساعد في بيع سلسلة Reno6 في المستقبل حتى لو قفز السعر الإجمالي قليلاً.