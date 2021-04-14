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سماعات رأس تعمل بالطاقة الشمسية من Urbanista

14 - أبريل - 2021
سماعات رأس

سماعات رأس

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تحتوي سماعات الرأس Los Angeles اللاسلكية الجديدة لإلغاء الضوضاء من Urbanista على لوحة شمسية مدمجة على طول عصابة الرأس، مما يسمح لها بالحصول على الطاقة من الضوء الداخلي والخارجي

وبالرغم من أن بطاريتها المدمجة بسعة 750 ميلي أمبير يمكن شحنها بشكل تقليدي عبر منفذ USB-C وتوفر ما يصل إلى 50 ساعة من عمر البطارية، لكن الميزة الحقيقية لهذه السماعات هو الشحن بالطاقة الشمسية.

ومن المقرر أن يتم شحنها في أوائل الصيف مقابل 169 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 232 دولار).

وبالرغم من أن موقع Urbanista يعد بوقت تشغيل لانهائي من سماعات الرأس، إلا أن المقدار الدقيق للطاقة التي يمكن أن تولدها سماعات الرأس هذه يختلف أثناء الشحن عبر الطاقة الشمسية.

وتقول الشركة: إن ساعة واحدة تقضيها في الشمس يجب أن تولد طاقة كافية لثلاث ساعات من تشغيل السماعة، لكنها تنخفض ​​إلى ساعتين فقط في يوم غائم.

وفي أسوأ السيناريوهات على متن طائرة مسافات طويلة، فإنك تحتاج إلى نحو ثماني ساعات من التعرض للضوء للحصول على ساعة من الاستماع.

وبالإضافة إلى ميزة الطاقة الشمسية ، فإن سماعات Los Angeles من Urbanista تشبه مجموعتها الحالية Miami.

ولدى السماعات ميكروفونات مدمجة للاستخدام مع المساعدين الصوتيين، مثل: سيري أو مساعد جوجل، واكتشاف وقت التشغيل بعد وضعها فوق الأذن، ووضع الصوت المحيط، وتتصل لاسلكيًا عبر بلوتوث 5.0.

وأعلنت JBL في شهر ديسمبر 2019 عن سماعات الرأس Reflect Eternal العاملة أيضًا بالطاقة الشمسية، التي تم تمويلها لاحقًا عبر منصة IndieGoGo، ومع ذلك، فإن سماعات الرأس Reflect Eternal ليست متاحة بعد.

ونشرت الشركة في شهر ديسمبر 2020 تحديثًا عبر صفحة المشروع يقول: إن سماعات الرأس Reflect Eternal تواجه تأخيرات كبيرة بسبب الوباء، وإنها تعرض رد المبالغ للداعمين.

وتعتمد كل من سماعات JBL و Urbanista على تقنية الشحن بالطاقة الشمسية Powerfoyle نفسها، التي طورتها شركة تسمى Exeger.

وقال (جيوفاني فيلي) Giovanni Fili، الرئيس التنفيذي لشركة Exeger: كانت JBL غير محظوظة بعض الشيء بسبب فيروس كورونا، ولذا أصبحت Urbanista محظوظة لأننا في المدينة نفسها.

    المصدر :
  • البوابة العربية للأخبار التقنية

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