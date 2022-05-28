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سناب شات.. ميزة جديدة لإنشاء ذكريات مشتركة

28 - مايو - 2022
سناب شات

سناب شات

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قدم تطبيق سناب شات هذا الأسبوع ميزة جديدة تسمى “القصص المشتركة”، وهي تطور لميزة “القصص المخصصة” التي تتيح للمستخدمين بالفعل إنشاء قصة ثم دعوة الأصدقاء للمشاركة في القصص التالية. ومع ذلك، باستخدام القصص المشتركة، سيتمكن المزيد من الأشخاص من التشارك معًا في هذه القصة.

وكما أعلنت الشركة على مدونتها الرسمية، تهدف هذه الميزة إلى مساعدة مستخدمي سناب شات على تحويل اللحظات المشتركة إلى ذكريات مشتركة.

تعمل هذه الميزة بطريقة بسيطة للغاية، فتمامًا مثل أي قصة أخرى تمت مشاركتها على سناب شات، تختفي القصص المشتركة بعد 24 ساعة. ما يتغير هنا هو أنه يمكنك اختيار الأصدقاء الذين يمكنهم استكمال هذه القصة بمزيد من الصور أو مقاطع الفيديو، ويمكن لهؤلاء الأصدقاء أيضًا دعوة أصدقاء آخرين لفعل الشيء نفسه.

تتوفر ميزة القصص المشتركة لمستخدمي سناب شات الآن على نظامي iOS و Android. تأكد من تثبيت أحدث إصدار من التطبيق حتى تتمكن من الوصول إلى الميزات الجديدة.

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