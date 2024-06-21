"سوفت بنك": التحول للذكاء الاصطناعي الفائق سيحتاج لتمويل ضخم

قال ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك اليوم الجمعة إن الرؤية المتعلقة بالتحول لتقنيات جديدة مبنية على الذكاء الاصطناعي الفائق ستتطلب تمويلا ضخما مع شركاء مشيرا إلى أن سوفت بنك لن يتمكن من تحقيق ذلك منفردا.

وقال سون إن مهمة المجموعة هي المساعدة في تقدم البشرية من خلال الوصول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الفائق والذي يرى أنه سيتجاوز القدرات البشرية بما يصل إلى عشرة آلاف مرة.

وأضاف سون للمساهمين في الاجتماع العام السنوي للمجموعة “قامت مجموعة سوفت بنك بأمور كثيرة حتى الآن وجميعها بمثابة تمهيد لحلمي الكبير في تحقيق الذكاء الاصطناعي الفائق”.

ويثني سون كثيرا على قدرة التقنيات الجديدة على تحقيق تحول في المشهد، وصنع شهرته وثروته بالرهان على انتشار الإنترنت والهواتف الذكية.

وفي اجتماع اليوم الجمعة، قال إن المجموعة تبذل الآن كل جهودها لربط الروبوتات بالذكاء الاصطناعي لاستخدامها في جميع أنواع الإنتاج الضخم والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى القيادة الذاتية.

وذكر سون أن رؤيته لروبوتات الذكاء الاصطناعي ستتطلب “رأس مال ضخما” وتجميع الأموال مع شركاء، لأن سوفت بنك لن تكون قادرة على تمويلها بمفردها.