سوق الكريبتو تواصل انهيارها.. إليكم أسعار العملات!

تواصل أسعار العملات الرقمية انخفاضها فيما تشهد سوق الكريبتو زلزالًا يمنيها بخسائر فادحة. وقد تجاوزت خسائر بعض العملات الشهيرة أكثر من 7%.

وخسر سوق العملات الرقمية نحو 7.2% من قيمته السوقية ليصل حجمه إلى 1.02 تريليون دولار مقابل 1.1 ترليون دولار خلال تعاملات الأحد، بقيادة الخسائر التي منيت بها كل من بيتكوين ودوجكوين وكاردانو وبولكادوت. وبلغ حجم التداول خلال تعاملات اليوم 103.13 مليار دولار.

وتسبب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عن انتهاء مشتريات السندات والتأكيد على احتمال رفع سعر الفائدة الشهر المقبل إلى رد فعل سلبي في أسواق الأسهم، وأدى الى مخاوف شديدة في سوق العملات الرقمية.

وفي حالة حدوث هذا السيناريو، سينتقل تركيز مستثمري العملات الرقمية المشفرة إلى أدنى مستوى.

كم بلغ سعر بيتكوين؟

انهار سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، الإثنين 13 حزيران 2022 بنسبة 7.47% ليصل إلى 25,146 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين بنسبة 7.4% لتصل إلى 485.41 مليار دولار.

ويُذكر أن العملة الرقمية الشهيرة يتم تداولها عند مستوى أقل بكثير من أعلى مستوى قياسي بلغ 69000 دولار كان قد سجله في تشرين الثاني من العام الماضي.

أسعار العملات الرقمية الاثنين

تراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 7.66% مسجلًا 1,310.94 دولار.

ونزل سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 6.16% ليبلغ 236.30 دولار.

وهبط سعر عملة الريبل XRP ما نسبته 6.21% إلى 0.31952 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 8.1% إلى 0.4518 دولار.

وهوى سعر بولكادوت Polkadot بنحو 9.23% ليصل إلى 6.87 دولار.

ونزل سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 10.5% ليصل إلى مستويات 0.057788 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.