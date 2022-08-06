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سوق الهواتف الذكية في تراجع عالمي.. اليكم التفاصيل

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2022 5:34 مساءً
هواتف ذكية

هواتف ذكية

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شهدت سوق الهواتف العالمية تراجعاً بنسبة 9% خلال الربع الثاني من عام 2022 على أساس سنوي، حسب تقرير نشره موقع غيزمو تشاينا نقلاً عن مؤسسة كاناليسيس، وقد انخفضت المبيعات إلى 287 مليون وحدة خلال الربع الثاني، وهو أدنى رقم مسجل فصلياً من الربع الثاني لعام 2020 الذي شهد الإعلان عن فيروس كورونا جائحة، ما أدى إلى إغلاقات واسعة في العالم وتراجع في المبيعات.

واحتلت أبل المركز الثاني بمبيعات 49.5 مليون هاتف، وبلغت حصتها من السوق 17%، أما باقي المراكز فجاءت لصالح شركات صينية.

وقد احتلت سامسونج الصدارة بحصة نسبتها 21% من السوق، لكن مبيعاتها تراجعت بنسبة 16% عن الربع الماضي رغم المكاسب السنوية التي بلغت 6% وسط معاناة الشركات من مستويات المخزون غير الملائمة، وخصوصاً في الهواتف متوسطة المستوى والمواصفات.

وحافظت أبل على المركز الثاني بفضل الطلب القوي والمرتفع على هواتف آيفون 13 في أمريكا الشمالية والصين وأوروبا، واستمرت شركات صناعة المعدات الأصلية بالنزيف بسبب عدد من الإغلاقات التي جرت خلال الربع الثاني.

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