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سوق قيمته تريليون دولار.. "السيارات الطائرة" أصبحت حقيقة!

منذ 55 دقيقة
السيارات الطائرة

السيارات الطائرة

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ستخرج السيارات الكهربائية الطائرة من عباءة الأفلام الخياليّة إلى سوق ضخم قيمته تريليون دولار، وفقاً لتقديرات JPMorgan.

وبحسب مذكرة للمصرف الأميركي، فإنّ طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية لديها الإمكانية لتحقيق مستويات نمو كبيرة.

وتشير التقديرات إلى أنّ إجمالي السوق المستهدفة لنقل الركاب وفقًا لهذا النوع من السيارات قد تصل إلى تريليون دولار بحلول 2040، كما أنها مؤهلة للارتفاع عند 3 تريليونات دولار عند تضمين الشحن والعمليات العسكرية.

ويتجاوز الحجم المحتمل لهذا السوق مستويات 35 مليار دولار لسوق الهليكوبتر، بجانب أن انبعاثات الضوضاء منه والتكلفة التشغيلية ستكون أقل.

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