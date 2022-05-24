سوني تطلق أخف وأصغر سماعة رأس لاسلكية في العالم

كشفت سوني عن سماعة الرأس اللاسلكية LinkBuds S الجديدة، التي تعد أخف وأصغر سماعة رأس لاسلكية في العالم

تأتي سوني سماعة الرأس اللاسلكية LinkBuds S الجديدة بوزن 4.8 جرام لكل سدادة.

وأوضحت سوني اليابانية أن سماعة الرأس اللاسلكية LinkBuds S الجديدة تزخر بجميع أوضاع التشغيل لتقنية إلغاء الضوضاء الفعالة ANC، بالإضافة إلى وضع الشفافية.

ويمكن مواءمة إعدادات تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة ANC تلقائيا حسب مكان المستخدم.

فإذا تحدث أحد الأشخاص إلى المستخدم فإنه يتم إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتا من أجل سماع صوت المتحدث بصورة أفضل.

وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 9 ساعات بدون تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة.

لكنها تتقلص إلى 6 ساعات عند تشغيل هذه التقنية، وتكفي علبة الشحن لشحن سماعة الرأس اللاسلكية لمرتين كاملتين، ولكنها لا تدعم وظيفة الشحن اللاسلكي.

وأشارت سوني إلى أنه يتم توصيل سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة بالهاتف الذكي أو أجهزة التشغيل عن طريق تقنية البلوتوث 5.2 مع دعم تقنية SBC وAAC وLDAC لنقل الملفات الصوتية 24 بت مع 96 هرتز بسرعة تصل إلى 990 كيلوبت/ثانية.

وأكدت سوني اليابانية على دعم سماعة الرأس اللاسلكية للعديد من تقنيات الاقتران المتطورة مثل جوجل Fast Pair ومايكروسوفت Swift Pair وتقنية الصوت متعدد النقاط.

ويمكن التحكم في سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة عن طريق تطبيقات المساعد الصوتي مثل أمازون Alexa وجوجل Assistant.

بالإضافة إلى وظيفة التحكم عن طريق السطح الحساس للمس.