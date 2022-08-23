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سوني تكشف عن موعد طرح الإصدار التالي PS VR2 في الأسواق

منذ 59 دقيقة
جهاز PS VR2

جهاز PS VR2

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كشفت شركة سوني اليابانية عبر حسابها على منصة إنستغرام (الاثنين 22-8-2022) أن الإصدار التالي لنظارة الواقع الافتراضي القائمة على جهاز الكونسول PS VR2 لن يصل حتى “أوائل عام 2023”.

ويأتي إعلان الشركة اليابانية بعد ما يقرب من ست سنوات من ظهور الإصدار لأول مرة في عام 2016.

عرضت الشركة لأول مرة الأجهزة الجديدة، التي تتضمن نظارة محدثة ووحدات تحكم مجددة، في شهر فبراير. وتم تصميم PS VR2 لتتناسب بشكل أفضل مع تصميم جهاز PS5، ويقال إنها ستقوم بتوفير إمكانات البث المباشر والوضع السينمائي.

ووفقًا لمدونة PlayStation الشهر الماضي، سيعمل الإعداد الجديد بدقة 4000 × 2040 (أي 2000 × 2040 لكل عين) عند 90/120 هرتز بينما ستمنع ميزة الأمان “وضع الرؤية” اللاعبين الضالين من التجول بعيدًا جدًا في مجال افتراضي، على غرار ما تقدمه Meta مع Quest Guardian.

لا يوجد أي معلومات حتى الآن بشأن التسعير.

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