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سيارة أجرة ذاتية القيادة.. في شوارع ووهان الصينية!

28 - فبراير - 2021
سيارة اجرة ذاتية القيادة

سيارة اجرة ذاتية القيادة

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أطلقت شركة دونغفنغ موتور الصينية لصناعة السيارات، يوم أمس السبت، تجربة ركوب مجاني لسيارات الأجرة ذاتية القيادة التابعة لها، في مدينة ووهان، في مقاطعة هوبي بوسط البلاد.

ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية بيان مركز الشركة التكنولوجي وجاء فيه أن “أكثر من 40 مركبة ذاتية القيادة، تسمى بـ “روبو تاكسي” وضعت على الطرق في منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في المدينة، حيث تشمل الخدمة التجريبية حوالي 20 موقعاً محددا لوقوف السيارات وأكثر من 10 طرق.

وأضاف البيان: “فبعد تحويلها من مركبات دونغفنغ العاملة على طاقة الكهرباء النقية، تم تزويد كل “روبو تاكسي” بنظام بيدو للملاحة والتموضع عبر الاقمار الاصطناعية، كما تم تزويدها بكاميرات عالية الدقة، ورادار ليدي ورادار بالموجات الميليمترية”.

وقال بيان نينغ، رئيس مشروع القيادة الذاتية لمركز الشركة التكنولوجي، إن “الكمبيوتر العملاق على متن المركبات المذكورة مزود بأحدث تكنولوجيات شبكات اتصال الجيل الخامس، ومن المتوقع أن يحدد بدقة وبسرعة سيناريوهات حركة المرور المختلفة، ما يسمح بتشغيل سلس وآمن لسيارات الأجرة. وتخطط الشركة لإطلاق أكثر من 200 سيارة أجرة بدون سائق في ووهان خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة”وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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