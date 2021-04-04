الأثنين 23 شعبان 1442 ﻫ - 5 أبريل 2021 |
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سيارة “الهامر” تعود بنسخة كهربائية بسعر 110 آلاف دولار

منذ 17 ساعة
سيارة الهامر الكهربائية

سيارة الهامر الكهربائية

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في كل عام، ينتظر رواد ومحبي عالم السيارات حول العالم الإطلالات الجديدة لمختلف الطرازات من مختلف شركات صناعة السيارات في العالم.

كشفت شركة جنرال موتورز الأميركية النقاب عن سيارة “هامر أس يو في” الكهربائية بالكامل بسعر 110 آلاف دولار، وستكون متوفرة في الأسواق عام 2023، وستكون خيارا إضافيا لسيارة “بيك أب هامر” المقبلة، والتي من المقرر طرحها للبيع هذا الخريف، وفقا لـ”سي أن بي سي”.

وقال دنكان ألدريد نائب الرئيس العالمي لشركة “جي أم سي” في بيان إن “سيارات هامر الكهربائية من جي أم سي ستكون البيك أب الكهربائي العملاق الأكثر قدرة وإقناعا على الإطلاق”.

وتتراوح المسافة التي يمكن أن يقطعها هامر أس يو في عند شحن البطارية بالكامل بين 250 ميلا وأكثر من 300 ميل (483 كيلومتر)، ويمكنه التسارع من الصفر إلى المئة في غضون 3.5 ثانية، وقوة المحركات الكهربائية تصل إلى 830 حصانا، وفقا لجنرال موتورز.

وستتراوح الأسعار بين 80 و110 آلاف دولار حسب الطراز والمواصفات وحجم البطارية، وفتحت جنرال موتورز باب الحجز للسيارة على موقعها على الإنترنت.

وتتميز السيارة الجديدة بوضعية “السلطعون” التي تسمح للسائق بتدوير العجلات الأربع في وقت واحد، كما تتميز بنظام للقيادة الذاتية.

وسيتم إنتاج هامر الجديد في مصنع الشركة بمدينة “ديترويت” في ولاية ميشيغان الأميركية، وهو أول هامر يتم إنتاجه منذ أن أوقفت الشركة تصنيعه عام 2010.

ويذكر أنه لدى شركة صناعة السيارات خطة بقيمة 27 مليار دولار للتحول إلى السيارات الكهربائية وذاتية القيادة بحلول عام 2025.

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