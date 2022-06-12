الأحد 13 ذو القعدة 1443 ﻫ - 12 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سيارة صينية يمكنها قطع 75 كم باستخدام الألواح الشمسية فقط

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 12 - يونيو - 2022 5:00 مساءً
A A A
طباعة المقال

تتسابق الدول الصناعية الكبرى في تطوير وسائل الحصول على الطاقة من مصادرها المتجددة للمساهمة في الجهود العالمية الخاصة بخفض نسبة الانبعاثات الكربونية.

وتفرز الدول الصناعية الكبرى أكبر نسبة من الانبعاثات الكربونية التي تؤدي إلى تفاقم أزمة التغيرات المناخية.

تعد مصادر الطاقة المتجددة من أفضل الحلول التي يمكنها أن تساهم في تعزيز قدرة الدول الصناعية على مواصلة التطور في ذات الوقت الذي لا تؤدي فيه إلى انبعاثات كربونية كبيرة.

تطور الصين سيارة جديدة تعمل بالطاقة الكهربائية، لكنها لا تحتاج إلى محطات شحن مثل السيارات الكهربائية المعروفة.

وتعتمد السيارة الجديدة على الحصول على الطاقة الكهربائية من ألواح طاقة شمسية مثبتة على سطحها تولد لها كهرباء تمكنها من قطع مسافة نحو 75 كم في كل شحنة.

تقول صحيفة “الشعب” الصينية إن السيارة الجديدة تم الكشف عنها هذا الشهر بمدينة تيانجين، مشيرة إلى أن مساحة الألواح الشمسية الموجودة على سطحها تتجاوز 8 أمتار مربعة ويمكنها توفير الطاقة اللازمة لانطلاق السيارة بسرعة تتجاوز 79 كم في الساعة.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

إعلان فشل مهمة إطلاق أقمار صناعية تابعة للناسا
أسرع هاتف في العالم يُطلق قريبًا... يشحن بالكامل في 10 دقائق!
المواصفات الكاملة للهاتف المنتظر القادم بقوة شحن 150 وات

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
بعد الارتفاع... دولار السوق السوداء يعاود انخفاضه
الحدود الجنوبية
إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!
مطار دمشق الدولي
صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله "دُمرَت" بالكامل.. "صور"