سيارة صينية يمكنها قطع 75 كم باستخدام الألواح الشمسية فقط

تتسابق الدول الصناعية الكبرى في تطوير وسائل الحصول على الطاقة من مصادرها المتجددة للمساهمة في الجهود العالمية الخاصة بخفض نسبة الانبعاثات الكربونية.

وتفرز الدول الصناعية الكبرى أكبر نسبة من الانبعاثات الكربونية التي تؤدي إلى تفاقم أزمة التغيرات المناخية.

تعد مصادر الطاقة المتجددة من أفضل الحلول التي يمكنها أن تساهم في تعزيز قدرة الدول الصناعية على مواصلة التطور في ذات الوقت الذي لا تؤدي فيه إلى انبعاثات كربونية كبيرة.

تطور الصين سيارة جديدة تعمل بالطاقة الكهربائية، لكنها لا تحتاج إلى محطات شحن مثل السيارات الكهربائية المعروفة.

وتعتمد السيارة الجديدة على الحصول على الطاقة الكهربائية من ألواح طاقة شمسية مثبتة على سطحها تولد لها كهرباء تمكنها من قطع مسافة نحو 75 كم في كل شحنة.

A zero-emission autonomous vehicle running purely on solar power made its debut in north China’s Tianjin on June 10. With 8.1-m2 solar panels, the three-seated vehicle has a maximum speed of 79.2 km/h and is able to drive 74.8 km on a single charge, according to test data. pic.twitter.com/iv9svpnOk7

— People's Daily, China (@PDChina) June 12, 2022