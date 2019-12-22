تكنولوجيا وعلوم

سيارة كهربائية إيطالية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

كشفت شركة XEV النقاب عن سيارتها الكهربائية Yoyo الصغيرة، والتي تعتمد على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D في تصميم بعض الأجزاء.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة الكهربائية Yoyo ثنائية المقاعد يبلغ وزنها 750 كيلوغراما فقط، وينبض بداخلها محرك كهربائي بقوة 10 حصان بشكل مستمر، كما يمكن أن يوفر 30 حصان لمدة 30 ثانية للتسارعات البينية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 70 كيلومتر في الساعة.

المزيد من الأخبار

“Cameo” ميزة جديدة من “سناب شات”… تعرف…

الكشف عن عظام عمرها 100 مليون عام لصغار ديناصورات

كاميرا بدقة (108 ميغابكسلات) .. هكذا سيحطم غلاكسي إس11 المنافسين

نصف الكرة الشمالي يشهد أقصر يوم في 2019 بهذا الموعد

وتتمتع السيارة الكهربائية الصغيرة بمدى سير يبلغ 150 كيلومتر بفضل بطارية ليثيوم فوسفات الحديد سعة 2.9 كيلوواط ساعة.

وتتمتع السيارة الكهربائية Yoyo الصغيرة ببعض التجهيزات القياسية مثل مكابح ABS ووسائد هوائية ومكيف هواء وشاشة لمسية.

ومن المقرر طرح السيارة Yoyo الجديدة في الأسواق بحلول نهاية عام 2020، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

المصدر وكالات

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
تكنولوجيا وعلوم

نصف الكرة الشمالي يشهد أقصر يوم في 2019 بهذا الموعد

تكنولوجيا وعلوم

فيسبوك يعترف: هواتف ربع مليار مستخدم “للتحميل”

تكنولوجيا وعلوم

“تويوتا” تكشف النقاب عن “الروبوت الجرّاح”

تكنولوجيا وعلوم

أكثر 10 أسئلة حول الصحة طُرحت على “دكتور غوغل” بأمريكا في 2019

تكنولوجيا وعلوم

هاتف هواوي من دون غوغل.. الحقيقة و”الحل الوحيد”

تكنولوجيا وعلوم

أبرز 3 تغييرات في “إنستغرام” في 2019

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More