سيارة كهربائية إيطالية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

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كشفت شركة XEV النقاب عن سيارتها الكهربائية Yoyo الصغيرة، والتي تعتمد على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D في تصميم بعض الأجزاء.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة الكهربائية Yoyo ثنائية المقاعد يبلغ وزنها 750 كيلوغراما فقط، وينبض بداخلها محرك كهربائي بقوة 10 حصان بشكل مستمر، كما يمكن أن يوفر 30 حصان لمدة 30 ثانية للتسارعات البينية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 70 كيلومتر في الساعة.

وتتمتع السيارة الكهربائية الصغيرة بمدى سير يبلغ 150 كيلومتر بفضل بطارية ليثيوم فوسفات الحديد سعة 2.9 كيلوواط ساعة.

وتتمتع السيارة الكهربائية Yoyo الصغيرة ببعض التجهيزات القياسية مثل مكابح ABS ووسائد هوائية ومكيف هواء وشاشة لمسية.

ومن المقرر طرح السيارة Yoyo الجديدة في الأسواق بحلول نهاية عام 2020، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.